El pasado fin de semana se llevó a cabo una nueva edición del ‘Stream Fighters‘ 4, uno de los eventos más esperados del año, organizado por el reconocido ‘streamer’ colombiano Westcol.

La jornada reunió a miles de asistentes en el Coliseo MedPlus de Bogotá y a millones de espectadores que siguieron la transmisión en vivo a través de las plataformas digitales.

El espectáculo superó las expectativas: figuras del entretenimiento, creadoras de contenido y personalidades de las redes sociales se enfrentaron en combates de boxeo que mezclaron deporte, espectáculo y mucha emoción.

Entre las protagonistas destacaron Karina García, Karely Ruiz, Andrea Valdiri y Yina Calderón, quienes con su energía y polémica convirtieron el evento en tendencia nacional durante toda la noche.

El ambiente dentro del coliseo fue de euforia total. Cada pelea levantó aplausos, gritos y reacciones en vivo de los fanáticos que no querían perderse ni un solo ‘round’. Sin embargo, la emoción que se vivía en el ring contrastó con una escena inesperada que ocurrió fuera del recinto y que, horas más tarde, se robaría la atención en redes sociales.

Una pelea fuera del coliseo se volvió viral

Mientras los asistentes abandonaban el lugar, comenzó a circular un video grabado por varios presentes, en el que se observa una pelea a las afueras del Coliseo MedPlus. En el clip, que rápidamente se viralizó en plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram, se aprecia a dos jóvenes enfrentándose físicamente, mientras un grupo de personas graba el altercado con sus teléfonos celulares.

El video fue publicado con el mensaje: “Pelea a la salida del ‘Stream Fighters’ de Westcol”, y en cuestión de minutos acumuló miles de reproducciones y comentarios. Aunque el personal de seguridad del evento intervino de inmediato para separar a los involucrados y controlar la situación, las imágenes mostraron momentos de tensión y desorden entre algunos asistentes.

Varios testigos afirmaron que la pelea fue breve y que no pasó a mayores debido a la rápida acción del equipo de seguridad, que evitó que el altercado escalara. Sin embargo, la escena dejó un ambiente de sorpresa entre quienes presenciaron el hecho.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Muchos usuarios expresaron su asombro y rechazo por lo ocurrido, señalando que un evento de entretenimiento de esa magnitud no debería verse opacado por comportamientos violentos fuera del recinto.

“Todo el esfuerzo de los organizadores se ve empañado por personas que no saben comportarse”, comentó un internauta. Otros, en cambio, tomaron el hecho con humor y lo relacionaron con el ambiente competitivo del evento: “Hasta el público quiso tener su propio combate”, escribió otro usuario en tono irónico.

Pese al incidente, el balance general del ‘Stream Fighters’ fue positivo. Los organizadores destacaron la gran asistencia, la calidad de la producción y el impacto mediático del evento, que se consolidó como una de las propuestas más innovadoras del entretenimiento digital en Colombia.

El evento demostró cómo el contenido en línea puede trascender las pantallas y convertirse en experiencias masivas de interacción con el público. Esta edición logró convocar no solo a fanáticos del boxeo y de los creadores de contenido, sino también a familias, jóvenes y curiosos atraídos por la mezcla de espectáculo, deporte y cultura digital.

