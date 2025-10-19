El cantante colombiano Andy Rivera vivió una de las noches más emocionantes de su carrera durante su concierto en el Movistar Arena de Bogotá, donde no solo celebró sus años de trayectoria musical, sino que también sorprendió al público al presentar oficialmente a su novia, la ‘influencer’ paisa Ximena, conocida en redes sociales como ‘Ximemua’.

El evento, que estuvo lleno de nostalgia, energía y romanticismo, se convirtió en tendencia cuando el artista decidió sellar con un beso su historia de amor frente a miles de asistentes. Con este gesto, Andy confirmó los rumores de relación que desde hacía semanas circulaban en redes sociales.

La historia entre el cantante y la creadora de contenido comenzó de manera virtual. Todo se originó a partir de una serie de videos publicados por ‘Ximemua’, en los que expresaba su admiración por el artista, destacando su talento, carisma y atractivo.

Los seguidores de ambos comenzaron a etiquetar al intérprete de ‘Te pintaron pajaritos’, hasta que finalmente Andy reaccionó a uno de los videos, iniciando una interacción que pronto trascendió las pantallas.

“Quedé sin palabras, no lo podía creer. Me enteré por ustedes, porque me llenaron de mensajes diciendo que Andy había visto mi video”, contó entre risas la influencer en su perfil de TikTok.

A partir de ese momento, los intercambios entre ambos se hicieron más frecuentes. Lo que comenzó como un simple gesto de admiración se transformó en una conexión genuina que fue creciendo con el paso de los días.

La pareja dejó entrever su cercanía por primera vez durante el fin de semana de San Valentín, cuando compartieron fotografías juntos y confirmaron que finalmente se habían conocido en persona.

El beso que compartieron sobre el escenario del Movistar Arena no solo fue el punto culminante del concierto, sino también la confirmación pública de un romance que nació en el mundo digital y ahora florece fuera de él.

Con este gesto romántico, Andy Rivera demostró que su vida personal atraviesa un gran momento, mientras continúa consolidando su carrera como uno de los artistas más queridos del género urbano en Colombia.

Por su parte, ‘Ximemua’, emocionada, compartió en sus redes un mensaje agradeciendo el apoyo y el cariño de los fanáticos, sellando así una historia que muchos califican como el amor que nació en TikTok.

