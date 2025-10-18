La pelea entre la mexicana Karely Ruiz y la creadora de contenido paisa se convirtió en uno de los enfrentamientos más épicos y comentados del evento ‘Stream Fighters’ 4, una noche que mezcló espectáculo, deporte y música ante más de 20.000 asistentes en el Coliseo MedPlus y millones de espectadores conectados en todo el mundo.

Desde el primer ‘round’, ambas participantes demostraron que estaban decididas a dejarlo todo en el ‘ring’. Karely Ruiz, conocida por su personalidad mediática y su carrera como modelo e ‘influencer’ mexicana, sorprendió con su disciplina, rapidez y precisión en los golpes.

Por su parte, Karina García, una de las creadoras de contenido más fuertes de Colombia, mostró valentía y resistencia, aguantando los embates y respondiendo con coraje en cada intercambio.

El combate femenino se robó los aplausos del público desde el primer momento. Las dos influenciadoras mostraron fuerza, técnica y determinación, lo que hizo que la pelea se tornara intensa y emocional. Sin embargo, en el tercer round, el cansancio comenzó a notarse en Karina, quien, pese a sus intentos por mantenerse de pie, terminó exhausta y se vio obligada a detener la pelea por falta de aire.

Ante el agotamiento físico evidente, el equipo médico ingresó al cuadrilátero para auxiliarla. Le ofrecieron agua, la ayudaron a estabilizar su respiración y posteriormente le suministraron oxígeno, mientras los asistentes en el recinto la aplaudían y coreaban su nombre en señal de respeto. Aunque no logró finalizar el combate, Karina García se ganó la admiración del público por su entrega y por haber demostrado que, más allá de su belleza, posee fuerza, disciplina y carácter.

😱🥊 ¡Una pelea llena de emociones! La mexicana, Karely Ruiz gana su pelea por nocaut técnico en contra de Karina García en el Stream Fighters 4 Karina García estaba visiblemente más cansada, por lo que aprovechó Karely para llevarla a las cuerdas y ,con golpes constantes,… pic.twitter.com/U0pVYOW8eJ — Diario Cambio (@Diario_Cambio) October 19, 2025

Karely Ruiz fue declarada ganadora del combate tras la rendición técnica de su rival. La mexicana, visiblemente emocionada, se acercó a Karina para abrazarla y reconocer su esfuerzo. El gesto fue aplaudido por los asistentes y compartido miles de veces en redes sociales, donde los usuarios destacaron el espíritu deportivo y la sororidad entre ambas participantes.

Hoy Ganó Karely Ruiz, Hoy Ganó México🇲🇽

Orgullosos de ti mami te diste con fuerza🥊#StreamFighters4 pic.twitter.com/kWkW9OXZ4f — Fany💕 (@FanyFD7) October 19, 2025

“Fue una pelea intensa, pero llena de respeto. Ambas demostraron de qué están hechas”, comentaron algunos seguidores en X (antes Twitter). El enfrentamiento superó los tres millones de espectadores en la transmisión por la plataforma Kick, consolidándose como uno de los momentos más virales de la noche.

Al final, ‘Stream Fighters’ 4 no solo dejó un nuevo récord de audiencia, sino también una lección sobre la fortaleza y determinación de las mujeres que se atrevieron a subirse al ring. Karina García, pese a la derrota, se retiró entre aplausos, mientras Karely Ruiz celebró con humildad una victoria que la consagra como una de las figuras más admiradas del evento.

