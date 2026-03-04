En medio de las decisiones sorpresivas en el mundo del entretenimiento, la legendaria banda colombiana de rock La Pestilencio anunció el cierre de su carrera de 40 años de existencia.

“Carta de La Pestilencia: El Último Pogo de La Peste. Hola Pestilent@s. Compartimos, desde lo más profundo de nuestros sentimientos, que La Pestilencia anuncia su despedida definitiva. Hoy es hora de cerrar. Nos vemos en el último pogo. La Pestilencia, 1986 – 2026”, cerró el breve comunicado.

La Pestilencia es considerada un ícono del rock colombiano, no solo por su longevidad sino por el legado que abrió para muchas de las bandas del país a nivel internacional.

De ahí, el mensaje de su emotivo video no pasó desapercibido como parte de un nostálgico adiós luego de 40 años en los que brilló en escenarios como Rock al Parque, entre otros. Dilson Díaz dio el mensaje.

“Hoy es hora de cerrar. Nos despedimos de todo corazón de quienes se identificaron con nosotros y también de quienes no. Al final, en nuestra casa siempre fueron todos bienvenidos. Nuestra gratitud eterna es para esa legión que nos regaló los recuerdos más potentes que La Peste o que un artista pueden llevarse a la tumba. Siempre vimos la plaza llena, un mar de puños en lo alto que nos recordó, ‘show’ tras ‘show’, que nunca estuvimos solos en este ruido. Gracias pestilentes por ser el motor de 40 años de carrera”, indicó.

El último concierto de La Pestilencia será el 28 de noviembre de 2026 en el Coliseo Medplus en Bogotá, llamado ‘El último pogo’. Por esa razón la sentencia fue contundente, con Díaz con los ojos aguados: “No es una despedida triste, es la celebración de 40 años de lealtad. Va a ser bonito, créame que las despedidas así son bonitas”.

¿Por qué es famosa La Pestilencia, banda colombiana de rock?

La Pestilencia es reconocida como la banda de punk y hardcore más influyente en la historia de Colombia debido a su papel pionero y su inquebrantable postura crítica frente a la realidad social.

Fundada en Bogotá en 1986 por Dilson Díaz y Héctor Buitrago, la agrupación surgió en una de las décadas más violentas del país, convirtiéndose en la voz de una generación que buscaba expresar su inconformismo ante la guerra, la corrupción y la exclusión.

Su sonido crudo y sus letras directas definieron la identidad del rock subterráneo colombiano, estableciendo un estándar de autenticidad que ha perdurado por casi cuatro décadas.

La fama de la banda se consolidó con el lanzamiento de su primer álbum titulado ‘La muerte… un compromiso de todos’, un trabajo que hoy es considerado una pieza de culto en la discografía nacional.

A través de canciones cargadas de rabia y contenido político, La Pestilencia logró conectar con la juventud de los barrios populares, ofreciendo un refugio cultural y una forma de resistencia pacífica mediante la música.

Su capacidad para evolucionar sonoramente, transitando desde el punk más básico hasta un metal alternativo y hardcore más sofisticado, les permitió mantenerse vigentes y trascender fronteras, alcanzando escenarios internacionales y logrando rotación en canales como MTV.

Otro factor determinante de su importancia es la coherencia de su mensaje. A diferencia de otras agrupaciones que suavizaron su discurso con el éxito comercial, La Pestilencia ha mantenido una narrativa centrada en los derechos humanos y la denuncia de las injusticias estatales.

Esta persistencia les ha otorgado un respeto transversal en la escena musical, siendo referentes obligados en festivales masivos como Rock al Parque, donde protagonizaron presentaciones históricas ante miles de personas.

Su legado no solo reside en su música, sino en haber abierto el camino para que el rock nacional se atreviera a cuestionar el poder establecido de manera frontal y honesta.

Finalmente, el liderazgo de Dilson Díaz ha sido fundamental para que la banda sobreviva a cambios de alineación y crisis de la industria. Su longevidad y su impacto en la cultura alternativa colombiana aseguran que La Pestilencia sea recordada como una institución del rock latinoamericano.

