A pocos días de las elecciones legislativas en Colombia, Jhonny Vidente, reconocido por sus predicciones y análisis esotéricos, volvió a causar atención al referirse a la situación política del país y a posibles riesgos para figuras públicas.

En un reciente video compartido en sus redes sociales, el vidente advirtió sobre la necesidad de reforzar la seguridad para evitar intentos de atentados contra algunos personajes políticos.

Durante su intervención, Jhonny Vidente describió con detalle una de sus visiones:

“Hay revelaciones fuertes porque, en el mundo de la política de Colombia, podrían presentarse intentos de ataques contra personajes políticos. Visualizo a una persona de cabello negro con canas, que podría estar en una plaza, vistiendo camisetas blancas con letras grandes en el pecho. Tiene una imagen de ‘conquistador’, habrá quienes lo elogien, pero siento como si unas ráfagas se dirigieran hacia la parte diagonal de su cuerpo”, afirmó.

El vidente añadió que estas figuras deben mantenerse alertas, ya que, según su interpretación, existen “fuerzas muy oscuras” que podrían actuar con envidia para impedir que determinadas personas mantengan su posición:

“Hay una carta que indica que hay envidia y que van a querer ‘tumbar’ a una persona para que no reine”, expresó. Estas declaraciones reforzaron la idea de que, en su visión, el entorno político colombiano enfrenta tensiones y amenazas latentes.

Además de hablar sobre posibles atentados, Jhonny Vidente se refirió a la polarización política que vive el país en el marco de las elecciones legislativas. Sin mencionar nombres específicos, señaló que el país atraviesa un momento de alta polarización y que los resultados podrían definirse por un margen muy estrecho.

¿Qué dijo Mhoni Vidente de Gustavo Petro?

“Colombia trae una fuerza que se inclina hacia la derecha, pero no tan definida… Yo visualizo que en Colombia viene ganando ese sector, pero con un margen muy pequeño frente al otro”, indicó, sugiriendo que los comicios podrían ser ajustados y reñidos.

En su análisis, también destacó la influencia de corrientes políticas internacionales sobre los procesos electorales en América Latina, incluyendo a Colombia.

Según su interpretación, estos factores externos inciden directamente en el comportamiento de los votantes y en la estrechez de los resultados en distintos procesos democráticos de la región.

Para Mhoni, las interacciones entre fuerzas internas y externas podrían determinar la forma en que se desarrollen los comicios y los posibles escenarios posteriores.

En medio de la expectación por los comicios legislativos, los comentarios del vidente vuelven a poner sobre la mesa la relación entre predicciones esotéricas y política, un fenómeno que ha sido recurrente en los últimos años en Colombia y otros países de la región.

Mientras sus seguidores analizan sus palabras, la sociedad y las autoridades enfrentan el desafío de garantizar la seguridad y el desarrollo transparente de las elecciones, en un contexto marcado por la polarización y la atención mediática.

