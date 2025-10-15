Karina García, una de las ‘influenciadoras’ más reconocidas del país, volvió a ser tendencia en redes sociales tras revelar cuánto gasta en su ‘outfit’ cuando simplemente sale a la calle.

Sigue a PULZO en Discover

Con un estilo sin filtros y una personalidad directa, la exparticipante de ‘La casa de los famosos‘, dejó claro que no tiene miedo de mostrar lo que tiene, lo que ha comprado con su trabajo o lo que le han regalado, asegurando que “cada quien se da los lujos como quiere”.

¿Cuánto cuesta lo que usa Karina García?

Durante una entrevista reciente con el equipo de la emisora ‘La Kalle’, Karina decidió mostrar, pieza por pieza, lo que llevaba puesto, causando una mezcla de asombro, críticas y admiración entre sus seguidores. Lo que para muchos sería un atuendo común, en su caso es una colección de artículos de alto valor, que suma millones de pesos.

Entre lo más llamativo de su ‘look’ está una cadena en forma de cruz, que según contó, está hecha de oro y diamantes, con un valor aproximado de 25 millones de pesos. Karina aseguró que es una de sus piezas favoritas y que la lleva con frecuencia no solo por su valor material, sino por lo que representa para ella.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Kalle (@lakalle)

Además, mostró dos anillos: uno con un diamante y otro con una esmeralda. Este último, reveló con una sonrisa, fue un regalo de un seguidor que quiso demostrarle su admiración con un detalle lujoso. El valor de ambos anillos ronda los 30 millones de pesos.

A eso se suma un reloj Rolex, que, como mencionó sin titubeos, tiene un costo de 70 millones de pesos. Para Karina, el reloj no solo es un accesorio de moda, sino una muestra del esfuerzo y los logros alcanzados en su carrera como ‘influencer’.

Pero el detalle no termina ahí. Las gafas de sol que usaba durante la entrevista cuestan aproximadamente 2 millones de pesos, y aunque sus tacones eran de los artículos más “económicos” de su ‘outfit’, con un valor de 200 mil pesos, no pasaban desapercibidos por su diseño llamativo.

Karina García invierte aproximadamente entre 150 y 157 millones de pesos en el ‘outfit’ que usa para salir. Varios seguidores de la emisora le comentaron que es una mujer “materialista” y que lo único barato que tuvo fue un barranquillero.

Karina García reveló la millonaria cifra que pagó por cada carilla dental

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando habló de sus carillas dentales, una tendencia estética muy popular entre celebridades.

Karina fue totalmente honesta al revelar que cada diente de su sonrisa perfecta costó 2 millones de pesos, lo que representa una inversión de al menos 60 millones de pesos si consideramos la dentadura completa. “Es mi sonrisa, y es parte de mi imagen. Me gusta verme bien y no me da pena decir cuánto cuesta”, dijo.

La ‘influencer’ dejó un mensaje claro: su imagen es parte de su marca personal, y aunque reconoce que no todos están de acuerdo con ese estilo de vida, ella prefiere ser auténtica. “No aparento lo que no soy. Si lo tengo, lo muestro”, afirmó.

García sigue causando conversación, mostrando que en el mundo digital, el lujo, la sinceridad y la polémica pueden ir de la mano.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.