Karina García, exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’, compartió el momento en el que decidió regalarle un carro a su hija Isa Vargas, en compañía de su pequeño hijo, quien también participó en la sorpresa.

Sigue a PULZO en Discover

El video, publicado en su cuenta de Instagram, muestra a Karina explicando que este era un obsequio que había planeado desde hacía meses. “Tu primer carro mi REINA… Porfavor juiciosa”, expresó García en la publicación.

Sin embargo, empezó contando que iba a hacerle una broma a lo joven, haciéndole creer que le regalaría un Twingo, considerado para ella, como un automóvil de bajo costo y que le disgustaría.

En efecto, al llegar al concesionario, la menor vio que su mamá la sorprendió con “un carro más baratico”, como Karina misma mencionó. Su expresión inmediatamente fue de disgusto, algo que fue criticado por varios de sus seguidores.

Lee También

(Vea también: ‘Boyacomán’ se casó de nuevo, ahora con ceremonia religiosa; así fue la romántica boda)

Sin embargo, Isa, sin sospechar lo que está por venir, es llevada por su madre hasta el lugar donde la esperaba el vehículo cubierto con un gran lazo rojo. Al descubrirlo, la joven ya reaccionó con evidente emoción y abrazó a su mamá por el obsequio.

(Vea también: Hermana de Karol G se cansó de los comentarios y respondió por haber “apoyado” a Anuel AA)

El vlog, que ya acumula miles de reproducciones y cientos de reacciones en los comentarios, en los que hablan de la reacción de la menor y defienden a quienes tienen carros por la línea de los Twingo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KARINA GARCIA (@karinagarciaoficiall)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.