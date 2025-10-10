La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación por la influenciadora ‘La Jesuu’, luego de que esta considerara ofensivos y racistas algunos comentarios que Calderón hizo sobre ella en una entrevista.

Así lo confirmó ‘La Jesuu’, quien compartió en su cuenta pública de Instagram un pantallazo de la radicación formal de denuncia ante la Fiscalía.

Esto compartió la mujer:

Ambas habían sido participantes de la segunda temporada del concurso ‘La casa de los famosos Colombia’, donde protagonizaron enfrentamientos públicos y fuertes discusiones frente a las cámaras.

Sin embargo, tras el final del programa, Calderón realizó declaraciones en las que aseguró que ‘La Jesuu’ “no se bañaba, olía mal y tenía mal aliento”, comentarios que generaron rechazo en redes sociales.

‘La Jesuu’, de 23 años, publicó en su cuenta de Instagram un comunicado en el que calificó los dichos como racistas y anunció haber interpuesto una denuncia virtual ante la Fiscalía.

Acompañó su mensaje con el documento oficial que confirmaba la gestión del proceso legal. En redes, los usuarios manifestaron su apoyo a ‘La Jesuu’, criticando el comportamiento de Yina Calderón y pidiendo sanciones por sus palabras.

Cabe resaltar que el Código Penal contempla penas de hasta 36 meses de cárcel en Colombia por los delitos de actos de racismo o discriminación.

La polémica reavivó el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los creadores de contenido en Colombia frente a los discursos discriminatorios.

