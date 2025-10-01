En los últimos días, la separación entre la modelo y creadora de contenido Karina García y el cantante Altafulla se convirtió en tema central de conversación en redes sociales. La expareja, que había captado la atención del público tras su paso por la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, anunció oficialmente su ruptura el pasado 29 de septiembre.

La noticia, comunicada por García a través de su cuenta de Instagram, sorprendió a sus seguidores y abrió la puerta a múltiples interpretaciones sobre las verdaderas razones del quiebre sentimental.

Sin embargo, quien decidió hablar sin filtros sobre lo que habría ocurrido detrás de esta separación fue la polémica ‘influencer’ Yina Calderón. A través de su pódcast ‘Escándalo TV’, Yina Calderón no dudó en señalar directamente a Altafulla y revelar, desde su perspectiva, cómo se habría dado la relación y por qué terminó en medio de conflictos.

Yina Calderón dijo que fue Karina García quien se le metió a Altafulla

En su espacio digital, Yina afirmó que el interés inicial de Altafulla dentro del ‘reality’ no era Karina García, sino otras participantes. Según su versión, al ingresar al programa, el cantante buscaba acercarse a Melissa Gate, pero ella no correspondió a sus intenciones. Posteriormente, lo habría intentado con Laura G, quien tampoco mostró interés en él.

“Yo lo dije en el ‘reality’: a él la que le gustaba era Melissa, pero como no le paró bolas, y Laura G tampoco, terminó acercándose a Karina porque fue la que se le brindó. Eso es una verdad”, expresó Calderón con contundencia.

Para la creadora de contenido, este inicio ya era un indicio de que la relación estaba destinada a fracasar. “Usted mujer se da cuenta de que no la quisieron desde el principio. Pero mágicamente, cuando dos no le paran bolas, entonces sí vienen donde usted. No la ha querido ni la va a querer”, agregó.

Otro de los puntos fuertes de la declaración de Yina Calderón tiene que ver con la participación de Altafulla en ‘La casa de los famosos‘. Según ella, el cantante se benefició directamente de la popularidad de Karina García dentro del concurso.

“Él empezó a darse cuenta de los números que tenía Karina cuando entró y dijo: ‘Karina me sirve por su ‘team’. Yo siento que él ganó por el apoyo de Karina, esa es la verdad”, aseguró la empresaria de fajas, quien ha sido una de las voces más críticas de los romances surgidos en realities de este tipo.

De acuerdo con su relato, la estrategia de Altafulla habría sido aprovechar la visibilidad y respaldo de García para consolidarse frente al público, lo que causó aún más indignación entre los seguidores de la modelo, quienes consideran que ella puso más de sí misma en la relación.

¿Qué dijo Karina García sobre Altafulla?

Por su parte, Karina García, quien recientemente retomó su actividad en redes, se limitó a confirmar la ruptura y a expresar que su prioridad actual es enfocarse en sí misma. La modelo no ahondó en los motivos exactos, aunque sí reconoció que desde hacía más de 15 días ya no mantenía comunicación con Altafulla, lo que dejaba entrever que la relación venía atravesando dificultades.

“Sé que muchos no lo esperaban, pero es una decisión tomada desde la reflexión. Agradezco a quienes me han acompañado en este proceso y ahora quiero dedicarme a mi crecimiento personal”, expresó en su comunicado.

Yina Calderón dijo que Altafulla le puso los cachos a Karina García

Yina Calderón fue más allá y afirmó que uno de los detonantes de la separación habrían sido presuntas infidelidades por parte de Altafulla. Según la ‘influencer’, el cantante habría estado con “mozas en Bogotá”, lo que habría causado el distanciamiento definitivo.

Aunque Karina no se ha pronunciado sobre estas acusaciones, la versión de Yina encendió aún más las redes sociales, donde seguidores de ambos no dudaron en tomar partido, ya sea defendiendo a García o criticando la supuesta actitud del cantante.

Lo cierto es que, más allá de las versiones, la relación entre Karina García y Altafulla estuvo marcada por la exposición pública desde el inicio. Ambos compartieron momentos de romance dentro de ‘La casa de los famosos’, lo que causó simpatía entre algunos televidentes, pero también dudas sobre la autenticidad del vínculo.

Hoy, la historia llega a su fin en medio de declaraciones cruzadas, rumores de traiciones y un evidente desgaste. Mientras Karina se concentra en reconstruir su vida personal, Yina Calderón continúa siendo la voz más polémica al hablar de un romance que, para muchos, nunca estuvo destinado a perdurar.

