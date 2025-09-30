La ruptura entre Andrés Altafulla y Karina García luego de su participación en ‘La casa de los famosos’ tuvo un nuevo e inesperado capítulo después de varios meses en los que su relación estuvo en la mira de la opinión pública.

La pareja se conformó durante su presencia en la segunda temporada del mencionado ‘reality’ de convivencia de Canal RCN entre celebridades de Colombia, con diferentes tipos de figuras.

Precisamente, por el reconocimiento que ganaron después de más de cuatro meses de visibilidad bajo las cámaras del formato y el constante interés, el tema llegó a un punto que parece de no retorno.

Todo comenzó con un comunicado de Karina García sobre el ganador de ‘La casa de los famosos’, al confirmar que esa relación sentimental llegó a su final después de cuatro meses.

¿Qué respondió Altafulla a comunicado de Karina García sobre su ruptura?

Andrés Altafulla confesó el cariño que siente por Karina García, a pesar de que el comunicado que ella presentó ante la opinión pública dio por oficializada la ruptura de su relación sentimental.

“Yo a Karina la amo, no hecho más que demostrarlo no solamente con las acciones, sino con la música, el paso por la casa, lo que fue”, aseguró el cantante barranquillero en Mañana Express del Canal RCN un día después de la divulgación del mencionado texto.

Sin embargo, el ganador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ fue radical en reconocer que respeta la determinación de la modelo antioqueña, quien lo apoyó durante ese proceso.

“A Karina la amo, a ella, a sus hijos, su familia y quiero lo mejor para ella […] yo me voy a quedar con lo más bonito, siempre traté de cuidarnos mucho, pero lo que sucedió ayer [el comunicado del lunes 29 de septiembre] pues ya no lo podemos echar pa’ atrás y a Kari siempre le deseo lo mejor”, afirmó.

Altafulla aprovechó para aclarar que el aviso de su exnovia no tiene nada que ver con una estrategia de marketing para su canción ‘Paila’, que precisamente se refiere al final de una relación sentimental.

¿Cuánto duró la relación de Altafulla con Karina García?

La relación de Andrés Altafulla y Karina García comenzó con un beso el 22 de abril y desde ahí duraron aproximadamente cuatro meses desde el momento en el que se presentaron como pareja.

En medio de las críticas y los cuestionamientos por parte de personas como Yina Calderón, que señaló que ese vínculo solo era una estrategia y no tendría mayor duración, ambos estuvieron juntos.

Hubo especial interés por las incidencias de dos de los más populares entre ‘La casa de los famosos’ durante la segunda temporada, por lo que la ruptura no pasó desapercibida entre propios y extraños.

Cabe remarcar que esa no fue la única relación que nació en el mencionado ‘reality’, pues los vínculos entre ‘Yaya’ y José y el de Mateo Varela (‘Peluche’) y Norma Nivia también surgieron allí y todavía se mantienen.

¿Quién es Andrés Altafulla?

Andrés David Altafulla Blanco, más conocido artísticamente como Altafulla, es un cantante, creador de contenido y personalidad mediática colombiana nacido el 21 de diciembre de 1992 en Barranquilla (Atlántico).

Desde joven se sintió atraído por la música, y esa pasión lo ha acompañado durante gran parte de su vida, compaginando distintos géneros como el urbano, el vallenato, la salsa y el merengue.

Su trayectoria pública se vio impulsada por su participación en ‘realities’ televisivos. En 2017 ingresó al programa ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ del Canal RCN, donde comenzó a ganar visibilidad nacional. Después incursionó en el formato ‘Acapulco Shore’ en 2022, lo que también le otorgó mayor reconocimiento mediático.

Como artista musical, su sello está vinculado al género urbano. Su primer sencillo se tituló Aguacero, lanzado alrededor de 2013, lo que le permitió empezar a moverse por la costa y otras regiones del país. En 2019, presentó su álbum debut, Colors, con el cual buscó consolidar su perfil como cantante.

En 2025 obtuvo un gran logro mediático: participó en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ de Colombia (emitido por RCN) y resultó ganador con el 51,84 % de los votos del público. En la final compitió frente a otras personalidades como Melissa Gate, Emiro Navarro y ‘La Toxicosteña’.

