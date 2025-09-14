Días después del escándalo por la revelación del video íntimo de una pareja famosa, otra celebridad que brilla a nivel internacional se refirió a la relación que ella tiene con su esposo.

Catherine Siachoque habló acerca de su vínculo marital con Miguel Varoni, actor y director nacionalizado colombiano, lo que le permitió recordar un particular episodio de su matrimonio.

La actriz de 53 años, que no solo ha brillado en la televisión colombiana sino que es reconocida a nivel regional, sorprendió al poner la lupa en un inesperado error que protagonizó años atrás.

¿Qué error cometió Catherine Siachoque en matrimonio?

Catherine Siachoque confesó que para el día de su matrimonio con Miguel Varoni, el 4 de julio de 1999, decidió no maquillarse porque supuso que se vería “como una señora”, medida que en la actualidad lamenta al ver las imágenes de ese momento.

“Ese día yo no sé en qué estaba pensando y decidí que no me quería maquillar.”, afirmó en ‘La red’ en la emisión del domingo 14 de septiembre, donde Siachoque también habló de descongelar sus óvulos y si quisiera ser madre.

Precisamente, la actriz aceptó que su determinación fue evitar el maquillaje y mayores arreglos en el cabello, por lo que simplemente se recogió el cabello como en la época en la que se dedicaba al baile, según explicó.

“Parecía que estuviera en mi primera comunión”, afirmó en tono jocoso al ver la postal en la que posó con Miguel Varoni como esposos, luego de 26 años desde que contrajeron nupcias. Agregó: “Si pudiera devolver el tiempo, estaría mucho más engalanada”.

De hecho, sobre su vida en pareja, Siachoque indicó que prefiere compartir al máximo el tiempo con el actor, por lo que aceptó que no considera sano alejarse en medio de una eventual crisis marital.

“Jamás en la vida daría un espacio, yo sí tengo una posibilidad jamás daría un espacio que alguien pueda llenar. No me gustan los espacios, me gusta estar con mi esposo”, aseveró.

Incluso, explicó que le gusta verse “arreglada” para Varoni, esperarlo en casa para cocinarle y disfrutar de él, por lo que fue contundente sobre los momentos en los que deben alejarse por temas laborales: “No es algo que me encante”.

¿Cuánto lleva el matrimonio de Catherine Siachoque con Miguel Varoni?

Catherine Siachoque y Miguel Varoni llevan casados desde hace ya más de 25 años, específicamente se conocieron alrededor de 1996 durante las grabaciones de la novela ‘Las Juanas’ y contrajeron matrimonio el 4 de julio de 1999.

Este matrimonio ha sido celebrado frecuentemente en los medios como uno de los más sólidos del espectáculo latinoamericano. En 2023, por ejemplo, la pareja festejó sus ‘bodas de plata’ (25 años de relación, incluyendo noviazgo y unión formal) con publicaciones especiales, mensajes amorosos, portadas de revista, etc.

No tienen hijos biológicos juntos, un tema que Catherine ha hablado públicamente como algo que nunca fue objetivo central para ellos, si bien en algún momento consideraron la opción de la maternidad asistida.

La relación ha sido destacada por su estabilidad, compañerismo, respeto mutuo y por cómo han superado crisis comunes sin que éstas fracturen su unión, sino más bien las fortalezcan, en medio de múltiples anécdotas que han vivido como pareja en el mundo del espectáculo.

¿Quién es Catherine Siachoque?

Catherine Siachoque, cuyo nombre completo es María Alexandra Catherine Siachoque Gaete, nació el 21 de enero de 1972 en Bogotá. Tiene actualmente 53 años.

Se formó como actriz inicialmente vinculado al teatro musical y la danza; antes de saltar a la televisión trabajo en producciones teatrales como ‘Peter Pan’, ‘La jaula de las locas’, entre otras. Su debut importante en televisión fue con la novela ‘Sobrevivir’ en 1995, seguido de ‘La sombra del deseo’.

Su fama internacional se consolidó con las telenovelas producidas por Telemundo, como ‘Amantes del desierto’, ‘La venganza’, ‘Tierra de pasiones’, ‘Pecados ajenos’, donde se hizo notar muchas veces interpretando papeles de villana.

Uno de sus papeles más recordados es el de Doña Hilda Santana en ‘Sin senos no hay paraíso’, un personaje que la llevó también al reconocimiento en la versión sucesora ‘Sin senos sí hay paraíso’. En 2010 participó como Cecilia Altamira en la versión de Telemundo de ‘¿Dónde está Elisa?’.

En su vida personal, Catherine Siachoque está casada con el actor y director Miguel Varoni. Ha hablado públicamente sobre varios temas de su vida privada, incluyendo que no tienen hijos biológicos juntos, que tiene embriones criopreservados como una posibilidad futura, y su interés por mantener proyectos profesionales vigentes incluso en etapas más maduras.

