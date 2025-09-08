Recientemente, se conoció un supuesto video íntimo en el que aparecen Beéle e Isabella Ladera, el cual ha explotado en las distintas redes sociales, ya que ninguno de los dos ha salido a aclarar si de verdad se trata de ellos o no. El caso es que, hasta el momento, la pieza audiovisual está rotando rápidamente en la web.

Hay que recordar que la pareja, según dice Camila Rodríguez, ‘Cara’ (exnovia del artista’), formalizaron su relación, luego de haber sido amantes. Datos que también han creado toda una atmósfera novelesca entre el cantante colombiano y la ‘influencer’ venezolana, que hasta hace poco ya no continuaron con su noviazgo, debido a las discusiones y descontentos que se han presentado.

El video íntimo, en el que aparentemente aparecen Beéle e Isabella Ladera, dura aproximadamente seis minutos y parece grabado por ellos mismos. Como era de esperarse, las imágenes han llegado a X, TikTok, Facebook y Telegram, en donde se han replicado de manera masiva. Sin embargo, todos están expectantes a que alguno de ellos se pronuncie al respecto para desmentir o confirmar si esa pieza audiovisual es verdadera y se filtró por accidente.

(Vea también: Mhoni Vidente deja en ‘shock’ a fanáticos con predicción sobre Nodal y Ángela Aguilar)

Por su parte, los internautas han dejado numerosos comentarios en distintas plataformas: ‘El video del ‘Zarco’ con su esposa es mejor que el de Beéle con Isabella Ladera”, ‘definitivamente, el peor error de la vida de Isabella Ladera fue meterse con Beéle, de verdad que le destruyó la imagen”, “la verdad es que el video de Isabella Ladera con Beéle es normal, ¿qué esperaban?” y “el que se debe querer morir con lo del video de Beéle e Isabella Ladera es Vinicius”, son solo algunas de las reacciones que hay en la red social de X.

¿Quién es Isabella Ladera, exnovia de Beéle?

La figura de Isabella Ladera ha ganado notoriedad no solo por la relación sentimental que sostuvo con el cantante Beéle, sino también por su multifacética presencia en el mundo digital. Radicada en Miami (Estados Unidos), esta modelo y creadora de contenido venezolana se autodenomina en sus redes como ‘mamá y mamacita’, un lema que refleja su vida entre la maternidad, con la que comparte a menudo fotos junto a su hija, y su faceta más audaz. Su contenido abarca desde publicaciones personales hasta una página exclusiva con material para adultos, lo que le ha permitido construir una base de seguidores sólida y diversa.

Con más de un millón de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, Ladera ha sabido capitalizar su influencia en línea. Su popularidad ha crecido, en parte, gracias a las interacciones mediáticas en las que se ha visto envuelta, incluyendo grabaciones en las que responde directamente a la exesposa del artista. Esta dinámica ha mantenido el interés del público y ha consolidado su imagen no solo como la pareja de una figura pública, sino como una creadora de contenido con voz propia y una gran capacidad de conectar con su audiencia.

¿Por qué terminó Beéle con ‘Cara’ Rodríguez?

El fin del matrimonio entre el cantante colombiano Beéle y Camila Andrea Rodríguez Ascanio se dio tras la revelación de una infidelidad. De acuerdo con información de medios de farándula, Rodríguez descubrió que su entonces esposo sostenía una relación sentimental con la modelo Isabella Ladera, con quien el artista ahora tiene una relación.

A las acusaciones de infidelidad se sumaron graves señalamientos por parte del cantante colombiano. Supuestamente ‘Cara’ Rodríguez habría efectuado violencia intrafamiliar, así como maltrato psicológico y económico durante su matrimonio. Estas afirmaciones han causado un gran debate en redes sociales y medios de comunicación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.