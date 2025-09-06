A sus 35 años, la presentadora vallecaucana Melina Ramírez sigue consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana. Su paso por programas como ‘El Desafío’ y ‘Yo me llamo’ la han convertido en un rostro cercano y querido para el público, que sigue con atención no solo su carrera profesional, sino también aspectos de su vida personal.

Uno de los temas que más conversación causa es su faceta como madre de Salvador, fruto de su relación con el deportista e ‘influencer’ Mateo Carvajal.

Recientemente, la caleña sorprendió a muchos al anunciar el destino de su más reciente viaje al extranjero. Aunque en esta ocasión no pudo estar físicamente con su hijo, se aseguró de recordarle que su amor y apoyo trascienden cualquier distancia.

Melina viajó a Italia junto a su esposo Juan Manuel Mendoza, donde disfrutaron de una de sus pasiones compartidas: la Fórmula Uno. Desde el circuito, la presentadora compartió en su cuenta de Instagram —donde acumula más de 5,4 millones de seguidores— algunos detalles del viaje, lo que despertó la curiosidad y sorpresa de muchos de sus fanáticos.

El mensaje de Melina a su hijo Salvador

Aunque se encontraba al otro lado del mundo, la distancia no impidió que Melina estuviera presente en la vida de su hijo. A través de una videollamada, la presentadora lo acompañó en un momento especial y le dedicó unas emotivas palabras que rápidamente conmovieron a sus seguidores por el exigente reto deportivo que hizo ‘Salva’.

“Y no importa dónde esté, mamá siempre te acompaña. Esos besos que me manda. Qué orgullosa me siento de ti, mi niño campeón. Te amo”.

El gesto evidenció, una vez más, la fuerte conexión entre madre e hijo, que trasciende cualquier barrera geográfica. Para Melina, Salvador sigue siendo el centro de su vida y la principal motivación detrás de sus proyectos personales y profesionales.

Una relación familiar basada en el respeto

El ejemplo de Ramírez y Carvajal ha sido resaltado en distintas ocasiones por sus seguidores, quienes reconocen el esfuerzo de ambos por priorizar el bienestar de Salvador. Pese a las diferencias que llevaron al fin de su relación sentimental, mantienen una comunicación efectiva que les permite organizarse y ofrecerle al niño experiencias enriquecedoras tanto en lo cotidiano como en momentos especiales.

La decisión de Melina de viajar a Italia y, al mismo tiempo, mantenerse conectada con su hijo, refleja un equilibrio entre sus compromisos personales, su vida de pareja y su rol como madre. Para muchos, es un recordatorio de que la maternidad no se limita a la presencia física, sino que también se fortalece con la demostración constante de amor y apoyo.

¿Con quién vive Salvador, hijo de Melina y Mateo?

En 2019, Melina y Mateo dieron la bienvenida a Salvador, cariñosamente llamado ‘Salva’. Aunque su relación de pareja no prosperó, ambos decidieron mantener una dinámica basada en el respeto y la comunicación por el bienestar del niño. Gracias a estos acuerdos, Salvador ha crecido rodeado de afecto y estabilidad, disfrutando de tiempo de calidad tanto con su padre como con su madre.

Actualmente, el pequeño vive junto a Melina y su esposo, el actor Juan Manuel Mendoza, con quien también comparte momentos de cercanía. No obstante, Carvajal participa activamente en la crianza y procura acompañar a su hijo en distintas actividades, reflejando un modelo de paternidad corresponsable desde Medellín.

La organización en la familia es tan clara que a comienzos de septiembre Salvador pasó varios días al lado de su padre. Durante ese tiempo, Mateo lo llevó al partido de la Selección Colombia, un plan que ambos disfrutaron y que quedó registrado en redes sociales.

