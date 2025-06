Melina Ramírez y Mateo Carvajal, dos figuras muy conocidas en Colombia por sus trayectorias en los medios y las redes sociales, capturaron la atención del público con su historia de amor que comenzó en 2017 y terminó en 2019, aunque la noticia de su separación se hizo pública en 2020.

La pareja, que se conoció durante las grabaciones del ‘reality’ ‘Desafío Superhumanos’, de Caracol Televisión, vivió un romance intenso que incluyó un embarazo planificado, la creación de contenido conjunto y una convivencia en Medellín, pero que finalmente no logró superar los desafíos internos, culminando en una ruptura amistosa marcada por su compromiso como padres de su hijo Salvador.

Historia de amor entre Melina Ramírez y Mateo Carvajal

La historia de Melina y Mateo comenzó en 2017 en el set de ‘Desafío Superhumanos’, donde Melina, una reconocida presentadora y modelo, era parte del equipo de conducción, y Mateo, un deportista y entrenador conocido por su carisma, competía como participante.

La química entre ellos fue evidente desde el principio, y luego de finalizar las grabaciones, iniciaron una relación que rápidamente se volvió pública. Su romance era seguido de cerca por miles de fans, quienes celebraban cada hito: desde sus publicaciones románticas en Instagram hasta el lanzamiento de su canal de YouTube, Melina y Mateo Conectados, donde compartían momentos de su vida diaria, retos y reflexiones.

En 2018, la pareja dio un paso más al mudarse juntos a Medellín, consolidando su relación con planes de formar una familia.

A finales de ese mismo año, Melina y Mateo anunciaron con entusiasmo que esperaban a su primer hijo, Salvador, un embarazo que ambos describieron como deseado y planificado. La noticia fue recibida con alegría por sus seguidores, quienes los veían como una de las parejas más sólidas del espectáculo colombiano.

Sin embargo, detrás de las apariencias, la relación comenzó a enfrentar dificultades. Según declaraciones posteriores, la pareja se separó en junio de 2019, apenas un mes antes del nacimiento de Salvador, el 30 de julio de ese año. Durante este tiempo, decidieron mantener la ruptura en privado para proteger su bienestar emocional y el de su hijo, mientras enfrentaban los retos de convertirse en padres en medio de una situación personal compleja.

El anuncio oficial de su separación llegó el 28 de diciembre de 2019, cuando tanto Melina como Mateo recurrieron a sus cuentas de Instagram para aclarar los rumores que circulaban desde hacía meses, alimentados por la ausencia de publicaciones conjuntas tras el nacimiento de Salvador.

Ahora, varios años después de dicha ruptura, la presentadora dio detalles de qué fue lo que pasó cuando tomaron la decisión y cómo se protegió para no salir tan lastimada de los comentarios.

“Estaba tan afectada que me separé de las redes. Cuando vuelvo, ahí fui a contar lo que pasó y ya. Ahí entendí que no tengo que dar explicaciones de nada, cada vez lo entiendo más, hasta el día de hoy. Tengo redes sociales muy bonitas, personas, en su gran mayoría, siempre comentan cosas bonitas, pero entendí que ni eso me sube ni me baja. Las verdades de las personas no me pueden definir, yo sé quién soy“, afirmó Ramírez en el pódcast ‘Vos podés’.

Además de eso, contó que fue complicado entender el porqué de vivir dicha situación, cuando ella vio el matrimonio de sus papás de manera ejemplar, quienes siguen juntos.

Melina Ramírez habla de su matrimonio con Juan Manuel Mendoza

La presentadora aprovechó el espacio para hablar de su actualidad y contó que, a pesar de los retos diarios, se siente feliz con su actual esposo:

“Muy feliz, muy tranquila, estoy en una etapa de mi vida más madura, donde sé que quiero, para donde voy, ya sé muchas cosas, no tengo todas las respuestas, pero sí tengo un camino avanzado en mi vida personal. Tengo un matrimonio muy estable, muy sólido, muy lindo. Tengo a un hombre maravilloso a mi lado. Con Salva y con Vale tenemos un hogar muy sólido, fue construido con mucha fortaleza. Nuestra relación no es perfecta, pero es muy hermosa”.

