El 21 de mayo de 2024 será un día recordado con gran tristeza para los seguidores del vallenato para siempre: Ómar Geles, destacado compositor, acordeonero y cantante, falleció repentinamente a los 57 años.

Luego de su partida, su familia y especialmente su esposa, Maren García, han enfrentado un proceso de duelo muy doloroso. Con tres hijos en común, Maren se ha convertido en un pilar para su hogar después de la pérdida de Geles.

En los meses siguientes al deceso del maestro vallenato, la madre ha compartido con sus seguidores el proceso de duelo y los retos emocionales a los que se enfrenta a diario, mostrando también cómo la fe y la fortaleza familiar han sido claves para sobrellevar esa ausencia.

A través de sus redes sociales, Maren ha dado cuenta del apoyo mutuo entre ella e Isabella, Juan José y José Mario. Los pequeños ven a su padre como un ejemplo a seguir y, junto a su madre, mantienen vivo el legado artístico y personal dejado por el músico.

En una entrevista concedida al periodista Víctor Sánchez, Maren abordó abiertamente cómo ha sido este período tras quedar viuda y cuáles son sus pensamientos respecto a una posible nueva relación sentimental en el futuro.

Viuda de Ómar Geles contestó si tendrá otra pareja

Al ser consultada sobre si Ómar Geles hubiera querido que ella rehaga su vida, Maren respondió sinceramente sobre la personalidad de su esposo: “No estoy segura, porque cuando estaba vivo era bastante celoso. Me decía que yo era solo para él”.

Esta confesión reveló el profundo vínculo y carácter de su relación. La entrevistada añadió que sus hijos son actualmente su prioridad y el motor que le permite seguir adelante, definiéndolos como su único sostén durante una etapa difícil. A pesar del dolor, Maren ha demostrado una gran fuerza y ​​se ha mantenido firme en sus convicciones y propósitos familiares.

Al hablar sobre la posibilidad de abrirse nuevamente al amor, Maren se enfatizó que, por ahora, está centrada en su papel de madre y en cumplir los sueños que tenía junto a Ómar Geles.

“En estos momentos, no. Quiero ver a mis hijos crecer, quiero alcanzar todo lo que planeamos juntos”, manifestó. Sin embargo, no descarta dejar su futuro sentimental en manos de Dios, resaltando que no tiene prisa ni siente ninguna presión al respecto.

“Dios sabrá qué es lo mejor para mí. Si está en sus aviones, así será. Él siempre será el amor de mi vida“, afirmó con convicción. La relación íntima de Maren García ha causado empatía y admiración entre los seguidores de Ómar Geles y del género vallenato, reconociendo en ella una figura resiliente y dedicada a mantener el espíritu y los valores familiares.

