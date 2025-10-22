Aunque el calendario del ‘World Tour Debí Tirar Más Fotos’ sufrió ajustes en varios países de la región, por ahora, Colombia sigue firme en la agenda de Bad Bunny.

El artista puertorriqueño llegará al país con una triple fecha en el estadio Atanasio Girardot, programada para los días 23, 24 y 25 de enero de 2026, en lo que promete ser una de las giras más esperadas del año.

Y es que el equipo del cantante anunció cambios en los conciertos de Chile y Perú, debido a un compromiso de alto perfil: Bad Bunny fue confirmado para el show de medio tiempo del Super Bowl, uno de los escenarios más prestigiosos de la música mundial, por lo que se temía que las fechas en Medellín fueran cambiadas.

“Este no es solo un logro extraordinario en su carrera, sino también un momento histórico para la música latina”, señaló el comunicado oficial de los organizadores chilenos, que explicaron que las fechas en Santiago se reprogramaron para los días 9, 10 y 11 de enero de 2026.

Concierto de Bad Bunny en Chile || Según informó la productora Bizarro Live Entertainment, los conciertos serán reprogramados para el 9, 10 y 11 de enero de 2026 en el Estadio Nacional. Esto debido a su presentación en el Superbowl el 8 de febrero. pic.twitter.com/fMM3cj7PHD — Bad Bunny Chile 🇨🇱 (@badbunnycl_) October 22, 2025

Conciertos de Bad Bunny en Colombia

Mientras tanto, en Colombia todo continúa según lo previsto, y los fanáticos se preparan para recibir al intérprete de ‘Dtmf’ y ‘Monaco’ con tres noches consecutivas de lleno total en Medellín.

Además, no se descarta que Bad Bunny anuncie nuevas fechas en el país, y Bogotá suena como una de las posibles ciudades que podrían sumarse al tour en los próximos meses.

