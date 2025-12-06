La salsa está de luto. Falleció Rafael Ithier, uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico. La noticia fue confirmada por figuras del género y por el abogado de la familia, Víctor Rivera, a la emisora WKAQ.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Así celebró su último cumpleaños el actor Conrado Osorio; estaba feliz y luchaba por su vida)

El impacto en la comunidad musical fue inmediato. Artistas, productores y fanáticos comenzaron a inundar las redes sociales con mensajes de homenaje para quien fue, durante más de seis décadas, un pilar indiscutible de la música latina.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el salsero Víctor Manuelle, quien escribió en su página de Facebook: “Hoy el universo salsero pierde uno de sus pilares más importantes en la historia del género. ‘Don Rafael Ithier’ no solamente el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de salsa más importante del mundo, El Gran Combo de PR”. Sus palabras fueron replicadas por miles de seguidores alrededor del continente.

También se sumaron las voces de Richie Ray y otros grandes exponentes que crecieron, aprendieron o se inspiraron con el legado del músico boricua.

Quién era Rafael Ithier

Ithier fue mucho más que el director del Gran Combo: fue la mente que moldeó su sonido, la disciplina que mantuvo viva a la agrupación y el corazón que la acompañó hasta convertirse en una institución cultural no solo en Puerto Rico, sino en toda Latinoamérica.

Además de dirigir, fue pianista, arreglista y compositor, una combinación que dejó huella en más de 70 producciones discográficas de la orquesta. La más reciente, “En Cuarentena”, fue lanzada en 2021 y demostró que el maestro seguía presente en la creación musical incluso en sus últimos años de vida.

Bajo su mando, El Gran Combo logró un hito que ninguna otra agrupación puertorriqueña ha igualado: presentarse en los cinco continentes, llevando la salsa a rincones del mundo donde parecía impensable que llegara.

Lee También

El estilo de dirección de Ithier estuvo marcado por la disciplina que adquirió durante su paso por la milicia y por su experiencia previa en el Combo de Cortijo, donde absorbió las dinámicas de trabajo de grandes pioneros del género. Esa combinación de rigor, talento y visión le permitió construir una fórmula que llevó al Gran Combo a mantenerse vigente generación tras generación.

Aunque su forma de dirigir era descrita como “rígida” y, a veces, invasiva en la vida personal de los músicos, esa misma metodología es la que muchos reconocen como responsable de la solidez y excelencia de la agrupación.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.