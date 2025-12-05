Entre lágrimas y visible angustia, la cantante Juliana Velásquez compartió un video en el que anunció que, pese a múltiples esfuerzos, tiene que cerrar su bar Buenavista.

Velásquez mencionó que lleva más de doce meses intentando salvar el establecimiento luego de adquirir una deuda con la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (Dian).

“‘Mis abogados me dijeron que no subiera este video’… Llevo más o menos un año intentando salvar al Buenavista como dé lugar. Ya he pedido plazos en la Dian, he pedido préstamos al banco, le he pedido plata prestada a los amigos, y no he podido y no se pudo y es una realidad. El Buenavista va a tener que cerrar sus puertas”, indicó la cantante.

La publicación provocó reacciones inmediatas entre seguidores y colegas del ámbito musical. Algunos expresaron preocupación y ofrecieron su apoyo, mientras otros interpretaron posteriormente que el video formaba parte de la promoción de su concierto en el Movistar Arena.

“Esto no se va a quedar así. El Buenavista se merece una despedida por la puerta grande, por lo alto. Y por eso decidí que voy a hacer un último concierto este 22 de febrero, llamado ‘La última noche de la pista'”, indicó la artista.

¿Cuándo es el próximo concierto de Juliana Velázquez en el Movistar Arena?

El próximo concierto de Juliana Velásquez en el Movistar Arena de Bogotá está programado para el 22 de febrero de 2026, fecha que marca su regreso a uno de los escenarios más importantes del país. La artista presentará un espectáculo titulado “La última noche de la pista”, concepto que conecta con la estética visual y narrativa que ha compartido recientemente en sus redes sociales.

El evento iniciará a las 8:30 p.m., mientras que el ingreso del público está previsto desde las 6:00 p.m.. De acuerdo con la información divulgada por el equipo de la artista y la plataforma oficial de boletería, esta presentación busca ofrecer una experiencia amplia, con una apuesta musical que resalta la identidad sonora de su proyecto.

Para esta fecha, Juliana Velásquez compartirá escenario con la Orquesta de Lucho Bermúdez, un elemento que añade valor artístico y consolida una propuesta escénica distinta dentro de su trayectoria. La combinación de su repertorio con una agrupación emblemática refuerza la expectativa alrededor de este concierto, que se perfila como una de sus presentaciones más destacadas en 2026.

