La misma Carla Giraldo, que arremetió contra el papá de sus hijos por falta de ayuda económica, contó la situación que vivió con Simón Savi, actor y cantante que tiene una relación amorosa con Juliana Velásquez (artista que empezó su carrera en el Club 10), en un evento en el que se lo encontró solo.

La ganadora de ‘Masterchef Celebrity’ 2021 recordó ese momento en el pódcast ‘Flores de primavera’, que justamente modera Velásquez, cantante que podría pensionarse a los 34 años.

La ganadora de un Grammy Latino fue la que recordó la historia, pues su novio le relató lo sucedido. “Resulta que Carla me piropeó a mi novio”, empezó diciendo la intérprete de ‘La colombiana’.

Posteriormente, la nacida en Medellín, pero criada en Bogotá, contó cómo fue que terminó echándole los perros a Savi y su reacción cuando se enteró que era el novio de la cantautora:

“Yo lo vi y estaba como tan solo y yo: ‘¿Usted quién es? Usted es divino’. Me dice: ‘¿Dónde me has visto?’ Y yo: ‘No sé dónde te he visto, pero recuérdame’. Me dijo: ‘Yo soy el novio de Juliana‘ y yo: ‘Ay, váyase de aquí. Quítate'”, contó Giraldo.

Velásquez, lejos de molestarse por los piropos a su novio, se divirtió con la anécdota e incluso recalcó que la versión que le contó Giraldo coincide exactamente con lo que le dijo su pareja.

Quién es la pareja de Juliana Velásquez, al que Carla Giraldo le echó los perros

Simón Savi es un actor y cantante colombiano, recordado por su papel de Samuel en la primera temporada de la bionovela de Arelys Henao. Por un buen tiempo mantuvo una relación muy cercana de amistad con Velásquez, pero con el tiempo se enamoraron.

Actualmente, la pareja lleva más de dos años de noviazgo. La artista bogotana ha dicho en diferentes ocasiones que uno de los secretos que ellos mantienen para avivar la llama del amor es que siguen siendo mejores amigos.

