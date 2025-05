Entre las protagonistas de esta segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ se destacan Karina García y Cindy Ávila, conocida como ‘la Toxi Costeña’, quienes formaban parte del grupo chicas fuego junto a Yina Calderón y Lady Tabares.

Sin embargo, su relación, que parecía sólida, se fracturó luego de un episodio de pasión entre Karina y el cantante Andrés Altafulla, desatando un conflicto que ha capturado la atención y ha causado revuelo en redes sociales.

Karina García, una ‘influencer’ y exenfermera de 34 años, ingresó al ‘reality’ con una personalidad vibrante y un historial de romances que ya la habían puesto en el ojo público. Su carisma y su disposición a vivir el momento la llevaron a conectar rápidamente con Altafulla, un cantante barranquillero que entró a mitad de temporada.

La química entre ambos fue evidente desde el principio, marcada por coqueteos, halagos y momentos de complicidad. Esta relación alcanzó su punto álgido una noche de abril, cuando las cámaras captaron a la pareja en una escena apasionada bajo las sábanas, acompañada de susurros, besos y movimientos que desataron especulaciones sobre una posible intimidad.

El episodio se volvió tendencia en redes sociales y causó muchos comentarios tanto entre los televidentes como en los mismos integrantes del programa. A pesar de que no es la primera vez que hay intimidad entre participantes de estos ‘realities’, algunos recordaron que la misma hija de García le había pedido que se quedara soltera y se fijara en el juego, detalle que la modelo incumplió.

No solo eso, dicho acto fue tomado como una falta de respeto hacia sus compañeros, quienes se encontraban en la misma habitación tratando de descansar. Fueron Melissa Gate y Emiro quienes se dieron cuenta de que estaba pasando algo más debido a los movimientos.

‘La Toxi’ y Karina García se inslutaron en ‘La casa de los famosos’

Durante la tarde del siguiente día, tanto Yina Calderón como ‘la Toxi’ le hicieron su saber que estaban en desacuerdo con sus acciones y hasta la trataron mal. Pero no fue hasta la noche, durante la gala de nominación, que las cosas se salieron de control. ‘La Toxi’ llamó a Karina y no solo le dijo que no le creía nada de lo que decía sobre lealtad, sino que también la llamó: “zor…” a lo que Karina le contestó con: “perr..”.

SANCIÓN PARA LA TÓXICA, HOY FUE UN DÍA DE SOLO TIRARLE A UNA COMPAÑERA Y TRATARLA MAL @CanalRCN #LaCasaDelLosFamosoCol #LaCasaDelLosFamososCol2 pic.twitter.com/fTNLlVjfEL — Mari (@minebeomm) May 1, 2025

Fue allí el momento en el que los dos presentadores tuvieron que detener el programa por un momento y llamaron la atención de las dos participantes debido al nivel de grosería que estaban teniendo sin ser conscientes de que están en un programa en vivo, en televisión nacional y que tanto mayores como menores de edad pueden estar viendo el formato.

En redes sociales, los fans se dividieron: algunos apoyaron a Karina, viéndola como una víctima de envidias, mientras otros respaldaron a ‘la Toxi’, alabando su franqueza. Publicaciones en X reflejaron el sentir del público: “’La Toxi’ y Emiro diciéndole a Karina que está cansona con Altafulla”, “Karina se monta en unas películas”.

Mientras Karina enfrenta las consecuencias de su romance con Altafulla, incluyendo críticas por su comportamiento, ‘la Toxi’ se mantiene firme en su postura de distanciamiento. A medida que ‘La casa de los famosos’ avanza hacia su recta final, este conflicto Está siendo el tema de conversación, por lo que no sería raro que el conflicto sea tendencia varias noches, sobre todo luego de que Yina y Altafulla tuvieran un enfrentamiento directo en el que ella le dejó claro que no tiene ni 1 % de interés en él por encima de una amistad.

