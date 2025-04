Karina García, una de las participantes más comentadas de ‘La casa de los Famosos Colombia‘, se enfrenta esta semana a un inesperado giro en su paso por el ‘reality’: la visita de Marlon Solórzano, su expareja sentimental dentro del programa.

Esta aparición promete ser todo menos tranquila, pues la historia entre ambos no terminó en los mejores términos. Lo que inició como un pequeño romance al interior de la casa, terminó abruptamente el pasado 9 de febrero cuando Marlon Solórzano fue eliminado al recibir la votación más baja del público, con tan solo el 3,4% de apoyo.

En una gala llena de emociones y sorpresas, los televidentes decidieron el destino de los nominados, dejando a Marlon fuera de la competencia. El resultado de esa votación fue contundente:

Alerta y Fernando ‘El Flaco’ Solórzano empataron en el primer lugar con un 27,7 %, seguidos por Gonzalo Escobar ‘Coco’ con el 9,5 %, Cristian Pasquel con 9,3 %, Karina con 6,9 % y finalmente Marlon con apenas el 3,4 %.

Luego de su salida, Marlon Solórzano compartió sus impresiones con el medio Pulzo y dejó claro que su relación con Karina pudo haber influido en su eliminación.

“De hecho con las imágenes que he visto de Karina, me he podido dar cuenta cuál fue el lado que me hizo salir de la casa”, expresó. Aunque no tiene pruebas concretas, Marlon intuye que el vínculo con Karina afectó su permanencia en el ‘reality’. “Yo me la llevaba bien con todos, pero no me imaginaba que al estar con una persona, me iba a afectar y recargar tanto en el ‘reality’. Entonces no me imaginaba que iba a salir de esa manera”, añadió.