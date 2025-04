En una nueva gala de eliminación de ‘La casa de los famosos Colombia‘, el público decidió que Lady Tabares fuera quien abandonara la competencia, tras recibir apenas el 6,38 % de los votos. La actriz paisa, recordada por su icónico papel en ‘La vendedora de rosas‘, fue nominada por el público y, a lo largo de su participación en el programa, vivió una montaña rusa de emociones.

(Vea también: ‘La casa de los famosos’ acabaría antes de lo esperado por inesperada decisión; dan fecha)

Desde su llegada al programa, Lady Tabares se mostró como una mujer reservada, observadora y cautelosa en su trato con los demás participantes. Sin embargo, con el paso de los días, logró abrir su corazón y compartir aspectos profundos de su vida personal, lo que le permitió generar una conexión genuina con algunos de sus compañeros.

¿Por qué se fue Lady Tabares de ‘La casa de los famosos’?

Su estancia estuvo marcada por momentos de cercanía y complicidad, pero también por desacuerdos y tensiones sobre todo con Karina García. Lady no pasó desapercibida: sus reflexiones, su vulnerabilidad y su autenticidad la llevaron a vivir experiencias intensas dentro del ‘reality’. Construyó alianzas, enfrentó rivalidades y participó activamente en las dinámicas y actividades propuestas por la producción.

A pesar de sus esfuerzos, la votación del público determinó su salida. Así quedaron los porcentajes de votación entre los nominados:

Karina García: 33,80 %

‘La Toxicosteña’: 16,54 %

Camilo Trujillo: 12,00 %

Norma Nivia: 11,34 %

Yina Calderón: 10,44 %

Mateo Varela: 9,49 %

Lady Tabares: 6,38 %

Lady Tabares habló de Karina García y la desenmascaró

Después de su eliminación, Lady Tabares fue invitada al programa ‘Buen Día, Colombia’, donde no dudó en hablar abiertamente sobre su experiencia en el ‘reality’ y sobre su relación con algunos de sus excompañeros, en especial con Karina García.

En una conversación llena de emociones, Lady expresó su admiración y, al mismo tiempo, su decepción hacia Karina.

“Karina es una gran mujer, bastante calculadora y muy clara en sus objetivos. Como ser humano, es una persona bella”, aseguró. Sin embargo, también confesó que le dolió profundamente sentir que Karina no confiaba en ella, a pesar del apoyo incondicional que siempre le brindó dentro de la casa.

“Desde el primer día, siempre estuve con ella en los peores momentos. Siempre la apoyé. Pero fue muy duro darme cuenta de que ella no confiaba en mí. Eso me afectó muchísimo”, afirmó Lady, visiblemente conmovida. Según su relato, había acumulado varios sentimientos a lo largo de la convivencia debido a algunas actitudes y expresiones de Karina que no le agradaron, y que terminaron por desgastar su relación.

La actriz también comentó que, en varios momentos, prefirió mantenerse al margen de las discusiones para evitar mayores conflictos. “Si yo me hubiera dejado llevar, hubiera terminado haciendo otras cosas, pero siempre elegí el respeto. En cambio, ella armaba el ‘show’ y el problema. Es una mujer muy linda y bella y tiene que hacer alarde de su belleza”, agregó, haciendo referencia a los cambios de actitud que percibió en Karina a lo largo de la competencia.