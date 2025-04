Aunque en días recientes parecía haberse alcanzado cierta calma, los roces entre las participantes resurgieron, provocando una nueva y acalorada discusión que dejó en evidencia la fractura en sus relaciones.

Desde hace varias semanas, las ‘Chicas fuego’ han protagonizado fuertes enfrentamientos que han debilitado su alianza dentro del ‘reality’. Pese a breves momentos de tregua, la armonía se rompió nuevamente tras el tradicional brunch dominical.

¿Qué fue lo que pasó entre Karina y Lady Tabares?

Fue entonces cuando Karina García, visiblemente incómoda, se acercó a sus compañeras de cuarto, Lady Tabares y ‘la Toxicosteña’, para reclamarles por la actitud distante y fría que ambas habían mostrado hacia ella en los últimos días.

La situación rápidamente se tornó tensa. ‘la Toxi’ reaccionó con evidente molestia y, sin filtro alguno, dejó claro que no estaba dispuesta a justificar su comportamiento.

“Yo no necesito darle explicaciones a nadie. No te hablo porque simplemente no quiero hablarte”, expresó ‘la Toxi’, asegurando que Karina adoptaba el papel de víctima constantemente para ganar simpatía. Con un tono aún más enérgico, añadió: “Me pisotean y me duele, pero yo decido a quién le hablo, ¡qué huevonada!”.

Luego de esta confrontación inicial, Lady Tabares también decidió exponer sus argumentos. Sin embargo, el intento de diálogo terminó en un nuevo choque verbal. Lady, visiblemente alterada, le reprochó a Karina que no estaba dispuesta a seguir escuchándola. “Yo sé lo que soy y lo que te brindé. No quiero escucharte más”, dijo antes de abandonar molesta el cuarto, dando por terminada la conversación.

La mediadora en este candente encuentro fue Yina Calderón, quien intentó calmar los ánimos entre sus compañeras, aunque con poco éxito. La fractura dentro del grupo de las ‘Chicas fuego’ parece cada vez más profunda, justo cuando el programa entra en su recta final.

Karina también indicó: “No voy a mendigar amistad”, le dijo a Yina.

Mientras tanto, el ambiente en la casa se torna más tenso con la inminente eliminación de este domingo 27 de abril. Siete participantes luchan por permanecer en el reality y asegurar su lugar en el ansiado top 10.

Los nominados que se enfrentan al veredicto del público son:

Lady Tabares. Yina Calderón. Karina García. ‘La Toxicosteña’. Camilo Trujillo. Mateo Varela. Norma Nivia.

Cada uno de ellos ha vivido semanas de alta presión, estrategias y emociones intensas, por lo que esta eliminación promete ser una de las más emotivas y decisivas del programa.

Con el reloj corriendo y las alianzas resquebrajadas, ‘La casa de los famosos’ se prepara para una nueva semana llena de sorpresas, polémicas y estrategias que definirán quiénes llegarán a la gran final.

