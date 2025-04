Una inesperada situación se presentó este miércoles 23 de abril en ‘La casa de los famosos’, luego de que se les diera un poder a cada uno de los participantes. A Yina Calderón se le otorga el del reemplazo de un nominado, por lo que sacó a Leidy de la placa y envió, sorpresivamente, a Karina García, una de sus amigas.

(Vea también: Hija de Karina García ataca a Yina y a la ‘Toxicosteña’ por deslealtad a su mamá en ‘LCDLF’)

Acá, el video de cuando la nominó:

Oigan, yo no tuve tiempo de comentarlo porque pasaron muchas cosas al tiempo pero quede frío cuando Yina mando a Karina a la placa JAJAJAJA AMOREEEEE COMO ASÍ, esas amistades que #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/jDhTIHgVdv — Anxiety (@andrescaceress1) April 24, 2025

Esto, como era de esperarse, tomó por sorpresa a más de uno y dejó confundida a la antioqueña, quien además recibió un golpe por la expulsión de Altafulla, con quien estaba comenzando un romance.

Yina Calderón choca con Karina García en ‘La casa de los famosos’

Minutos después de la nominación, Calderón sostuvo una acalorada confrontación con Karina García, en la que expuso tensiones y reproches acumulados.

—Yo quiero saber qué pasa conmigo o si ustedes tienen algo por decirme— aseguró Karina.

—Muchas cosas por decirte, Karina. Yo por lo menos no estoy de acuerdo con muchas cosas que hiciste y logré recopilar todo y darme cuenta de que tú estás jugando para ti. Tú estás pensando solo en ti y no en nosotras. Lo sé por todo lo que has hecho, por todos tus actos— contestó Calderón.

Acá, el video del reclamo:

Según mencionó Yina Calderón, cuando a la ‘Tóxi Costeña’ le llegó ropa, Karina García hizo ‘show’ porque a ella no le había llegado nada. “Y no me hagas esa cara que yo sé que tú sabes. Tú solo piensas en ti y no piensas en nadie más”.

Karina, visiblemente afectada por lo que estaba escuchando, solo respondió: “Yina, eso no es así”. Acto seguido, le preguntó a la ‘Toxi Costeña’ qué opinaba de todo lo que estaba diciendo Yina, a lo que la barranquillera le contestó que no tenía “nada de qué hablar”.

Pero allí no quedó todo, pues Yina Calderón aprovechó para explicar por qué nominó a Karina, asegurando que, incluso, prefiere a Emiro Navarro y a Melissa Gate.

“Yo tenía que nominar a una de fuego. No iba a nominar ni a la ‘Tóxica’, ni a Leidy, ni a Emiro, ni a Melissa, que, aunque no son mis mejores amigos, juegan con el corazón, no con la ambición. Tú estás jugando con la ambición, Karina, y de esa forma no vas a llegar lejos”, señaló en tono airado la ex ‘Protagonista de nuestra tele’.

Karina García lloró por reclamos de Yina Calderón

Al escuchar esa serie de argumentos, la antioqueña no aguantó el llanto y trató de arreglar la situación con quienes considera sus amigas.

“Eso no es así… Cuando yo le dije [a Altafulla] que me protegiera no me refería a ninguna de nosotras. Solamente de las peleas y esas cosas, pero no me refería al juego”, indicó.

Al no escuchar respuesta alguna, y al ver la actitud que tenían la ‘Toxi Costeña’ y Yina Calderón, Karina García dijo con voz cortada: “Yo pensé que estábamos juntas hasta el final. Ustedes están equivocadas”.

Las tres participantes (incluyendo a Leidy Tavares), lejos de ofrecerle consuelo, se limitaron a observarla, provocando críticas en redes sociales por la aparente frialdad del momento.

Acá el momento donde la dejaron sola con Leidy:

Después de ver esta mierda ni un voto a la toxi, que gonorrea como son capaces de dejar a Karina ahí tirada después de todo #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamosoCol pic.twitter.com/bd6UMaqSAq — Mari (@minebeomm) April 24, 2025

Lee También

Usuarios en plataformas como X expresaron su sorpresa ante la falta de apoyo e indicaron que eso que pasó con Karina no se le hace a una persona a la que se considera amiga.

“Karina podrá ser muchas cosas, pero no merece un trato tan feo”, “eso es pura envidia de Yina”, “esas no son amigas”, “Karina no es de mi querer, pero Yina amiga no es”, “si la amiga la trata así, qué feo se debe sentir”, “tan falsa Yina”, “qué fuerte”, “yo salvando a Yina y es una falsa”, “Yina conveniente”, “se traicionan entre ellas mismas”, son algunos de los comentarios que se leen en X.

* Pulzo.com se escribe con Z