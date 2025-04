La reconocida presentadora y actriz colombiana Carla Giraldo sigue siendo tema de conversación entre los seguidores de la televisión nacional. Con una carrera que la ha llevado a participar en exitosas producciones como ‘Me llaman Lolita’ y ‘Loquito por ti’, además de coronarse como ganadora de una de las temporadas de ‘Masterchef Celebrity’, actualmente Giraldo es una de las caras principales del reality ‘La casa de los famosos Colombia’, donde comparte el rol de conducción junto a Marcelo Cezán.

En los últimos meses, Carla Giraldo ha estado en el centro de la conversación pública, no solo por su trabajo en televisión, sino también por episodios de su vida personal que han salido a la luz, entre ellos su separación y rumores sobre un nuevo romance.

Carla Giraldo habla de su bisexualidad en 2025

Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su apertura respecto a su orientación sexual Durante una reciente entrevista en el programa ‘Impresentables’ de Los40, Carla Giraldo respondió sin titubeos cuando se le preguntó si alguna vez se había arrepentido de haber manifestado públicamente que es bisexual.

Cabe recordar que, en años anteriores, la presentadora fue protagonista de titulares por su relación con Natalia Arroyave, una reconocida empresaria en el país. En aquella época, el ambiente social respecto al tema era mucho menos tolerante, por lo que la noticia causó un impacto considerable en los medios y entre sus seguidores.

En la conversación, Giraldo se enfatizó que nunca ha sentido arrepentimiento por haber sido honesta acerca de su identidad y sus relaciones. “No, jamás en mi vida”, afirmó con firmeza. Explicó que, lejos de traerle inconvenientes, abrirse sobre su sexualidad la hizo sentir: “Ligera de equipaje“, brindándole una sensación de libertad y autenticidad. El presentador le preguntó si no fue difícil separar su imagen de niña cuando interpretó a ‘Lolita’

“Así me ven todavía. Marcelo me ve todos los días y él me dice ‘mi niña’, pero, pues, sí, soy su niña. Yo soy la niña para mucha gente y para otros, soy esa señora o esa mujer, pero no, nunca me trajo problemas decir mis verdades”, expresó la presentadora.

La conversación causó amplia repercusión en redes sociales. Varios manifestaron su sorpresa al conocer la orientación sexual de la presentadora.

“¿Cómo así que Carla Giraldo es bisexual?”, “a mucha gente le cae mal ella, pero yo siento que es muy diva, entiendo su vibra”, se replicaron en las plataformas, evidenciando que, aunque la noticia no era totalmente nueva, aún causa revuelo y despierta admiración y empatía en distintos públicos. Su valentía al hablar sobre su vida y sus elecciones personales ha sido vista por muchos como un ejemplo de autenticidad y honestidad.

Lo cierto es que la presentadora de RCN ha estado en titulares de noticias desde hace varios meses debido a la separación del papá de sus hijos, sobre todo porque estuvo en medio de rumores de infidelidad con un integrante de la producción de ‘La casa de los famosos’.

A pesar de que ella no ha dado mucha información del tema, ha sido tendencia más de una vez, sobre todo porque meses después apareció con un joven modelo en un concierto.

