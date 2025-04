Cada día surge una nueva controversia en ‘La casa de los famosos’, y esta vez Melissa Gate está en el ojo del huracán por el choque que tuvo con Andrés Altafulla, justo cuando se estaba conociendo el más reciente eliminado del programa.

Y es que, luego de que Yina Calderón fuera salvada por el público con un contundente 54.89 % de los votos, el barranquillero molestó a la antioqueña asegurando que ya tenía competencia en las votaciones.

Este comentario no cayó para nada bien en la creadora de contenido, quien, a su estilo directo y sin tapujos, le contestó inmediatamente.

“¡Atrevido! ¿Quieres que te explique ella por qué entró de primera? Porque todos la apoyamos. Cuando yo entré de primera no tenía el apoyo que ustedes tienen, así que cierra tu hocico y te callas, que yo estaba en la placa con gente muy tesa”, dijo Melissa Gate en tono airado.

Acá, el video de lo ocurrido:

A la gente que justifica tratar a alguien así solo por bromear con unos porcentajes si los quieren en la casa? O es que les hablan así también? Mk eso no se hace. Que se relaje!#LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososCol2#LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/6mP4DZ4uP8 — marifer (@marxcrs) April 22, 2025

Estas palabras, cargadas de molestia, fueron interpretadas por muchos como una reacción desproporcionada y poco respetuosa, al punto que en redes se conocieron diferentes opiniones, unas a favor y otras en contra de Gate.

“Yina siendo el monstruo que todos creen que es, nunca se comportó así cuando vio el porcentaje de Melissa”, “el que no sabe perder mucho menos sabe ganar”, “ahora me dan más ganas de votar por Melissa”, “ahora sale el ‘team’ Melissa a decir que es humor”, “qué asco ver cómo le justifican todo a esa egocéntrica”, “se cree mucho y no es nada”, “no está diciendo mentiras”, son algunos de los comentarios que se leen en X.

Acá, algunos de ellos:

Ahorita sale el team Melissa a decir que es humor y que ella solo estaba jugando con Altafulla, que asco ver como le justifican todo a esta egocéntrica que se cree mucho y no es nada #LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/GrP9qhwEtu — noah☘️ (@noahjaramillo07) April 22, 2025

Es humor y estaba jugando con Altafulla! Contenta. — Lucho Gate (@leoe1994) April 22, 2025

Pero esta diciendo algo malo o alguna mentira — Nimv (@Nimv22) April 22, 2025

No es humor y amo, ojalá lo hubiera arrastrado más — linclaro (@linclaro273413) April 22, 2025

Este nuevo episodio se suma a las críticas previas que Gate ha recibido por su comportamiento en el ‘reality’, como su supuesto rol de “lleva y trae” y los enfrentamientos con otros participantes, incluyendo a Yina Calderón.

Cabe mencionar que Melissa ha tenido el récord en las votaciones, teniendo en cuenta que una vez el público la salvó de ir a la placa de nominados con el 73.28 % de los votos.

¿Quién es Melissa Gate?

Melissa Puerta Giraldo, más conocida como Melissa Gate, es una ‘influenciadora’ y empresaria colombiana de 33 años, originaria de Medellín. Saltó a la fama luego de participar en programas como ‘Guerreros’ y ‘El poder del amor’, donde su personalidad directa y sin filtros la convirtió en una figura polarizante.

En ‘La casa de los famosos’, Gate se ha destacado por su carisma, pero también por su fuerte carácter, protagonizando varias controversias, especialmente con Yina Calderón.

Es madre adolescente, vegana y creadora de contenido viral, lo que le ha ganado tanto seguidores leales como detractores. Su participación en el ‘reality’ la ha consolidado como una de las concursantes más fuertes, liderando votaciones y generando debates en redes sociales.

¿Quién fue el último eliminado de ‘La casa de los famosos’?

‘La Liendra’ se convirtió en el más reciente eliminado del programa del Canal RCN. El creador de contenido obtuvo la menor votación del público al recibir solo el 5.95 %.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

A su salida, el quindiano no aguantó el llanto y expresó unas palabras cargadas de emoción. Eso sí, explicó que era su deseo y que estaba conforme con lo mostrado dentro del ‘reality’.

“Nunca pensé que fuera a llegar tan lejos. Desde el segundo y tercer día que ingresé ya quería estar en mi casa. La di toda y estoy muy orgulloso de lo que hice”, dijo el quindiano.

