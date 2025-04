Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, rompió el silencio en ‘Buen día Colombia’, de RCN, luego de su inesperada salida de ‘La casa de los famosos’, donde estuvo durante 83 días.

El ‘influenciador’ confesó que su paso por el ‘reality’ fue mucho más desafiante de lo que imaginaba y compartió detalles de su experiencia en la convivencia, especialmente con las mujeres de la casa y su relación con Yina Calderón.

¿Por qué salió ‘la Liendra’, de ‘La casa de los famosos’?

“Yo nunca pensé que iba a salir tan pronto. El segundo día ya tenía ansiedad y quería irme, pero aguanté. Me guardé durante 83 días y me enfoqué en aportar contenido, ayudar en la casa y dar lo mejor de mí”, explicó.

Sin embargo, admitió que hubo un punto en el que todo comenzó a afectarlo emocionalmente: “Tuve un mes muy fuerte y pesado, donde muchas cosas no se me dieron bien. Y, sí, el juego me estaba llevando a situaciones difíciles. Las personas que vieron el programa saben que los momentos más complejos los viví con algunas mujeres de la casa, y yo siempre he creído que con las mujeres se debe tener respeto”, agregó.

¿Qué dijo ‘la Liendra’ sobre Yina Calderón?

Uno de los roces más constantes fue con Yina Calderón, quien no dudó en confrontarlo en varias oportunidades.

“Yina me decía hipócrita, doble cara… y yo pensaba: ‘Wow, eso es fuerte’. Yo entiendo que ese es su juego, ella busca sacar a los demás de sus casillas. Pero llega un punto donde uno se pregunta: ¿vale la pena seguir un mes más en esto, peleando, o ya me conocieron y cumplí mi objetivo?”, reflexionó.

Según contó, su meta principal era que el público lo conociera más allá de lo que muestra en redes sociales. “Yo no entré a ganar, mi sueño no era llevarme el premio, sino que la gente viera cómo soy. En 85 días creo que ya logré eso. Se viene un mes con muchas cosas duras, muchas peleas, y yo ya estaba a nada de confrontar a alguien si llegaba a regresar”, dijo.

Sobre su carácter dentro de la casa, Gómez aseguró que no es de los que pueden mantener la calma por tanto tiempo solo por estrategia. “Yo no tengo una personalidad para estar tan tranquilo todo el tiempo. A veces me aguantaba para no dar más ‘show’, pero era complicado.En esta etapa del juego, uno se pregunta qué gana más: ¿quedarse callado o confrontar? Pero si no haces nada, también te señalan y te dejan en una posición como de tibio”, concluyó.

La salida de ‘la Liendra’ causó diversas reacciones en redes sociales. Muchos de sus seguidores lo felicitaron por haber mostrado una faceta más humana y madura, mientras otros lamentaron que no llegara hasta la final. Ahora, fuera del ‘reality’, el ‘influenciador’ se prepara para nuevos proyectos y para retomar su vida junto a su novia, la modelo Dani Duke.

¿Cuántos años tiene ‘la Liendra’?

Mauricio Gómez, reconocido en las redes sociales como 'la Liendra', es un creador de contenido originario de Colombia. Nació el 18 de junio del año 2000 en el municipio de La Tebaida, ubicado en el departamento del Quindío. Desde muy joven incursionó en el mundo digital, donde logró destacarse por su estilo único y sus publicaciones que rápidamente captaron la atención de miles de seguidores. Con su autenticidad y carisma, ha construido una sólida carrera como 'influencer', convirtiéndose en una de las figuras más populares del país dentro del entorno digital y ganando reconocimiento a nivel nacional.

