El exconcursante de ‘La casa de los famosos Colombia‘, Marlon Solórzano, reapareció en redes y medios para referirse, por primera vez con firmeza, a la relación entre los participantes Andrés Altafulla y Karina García.

Ambos han dejado en evidencia su cercanía con coqueteos y besos que han quedado registrados durante el ‘reality’ de convivencia.

¿Cómo fue el romance de Karina García y Marlon Solórzano?

El tema ha causado revuelo entre los seguidores del programa, pues Marlon tuvo una breve historia con Karina García: un romance con Karina desde los inicios del ‘reality’, y un fugaz vínculo amoroso con Altafulla poco antes de ser eliminado.

Marlon inició una relación con Karina García en febrero de este año, cuando inició el ‘reality’, pero la conexión duró tan solo una semana, justo antes de que la votación del público lo sacara del programa.



¿Qué dijo Marlon Solórzano sobre relación de Karina García y Altafulla?

Aunque fue corto, ese ‘affaire’ conmovió a varios de los televidentes. Sin embargo, al salir del ‘reality’, el exconcursante dejó claro que decidió no esperar a Altafulla fuera de la casa, tras darse cuenta de ciertos comentarios que Karina habría hecho sobre él y al observar lo que parecía ser un acercamiento entre su excompañero y la modelo paisa.

“Yo siento que Andrés se está dejando llevar y no está viendo lo que realmente está pasando. Ella está haciendo su juego y ya empezó”, expresó Marlon en una transmisión en vivo. Sus palabras denotaron molestia y una mezcla de decepción, especialmente porque, según contó, él y Altafulla eran amigos dentro del ‘reality’.

“Pues obvio, él era pana mío, parchamos muchas veces juntos. Karina incluso le dijo que no le gustaba, pero ahora resulta que se están acercando más y más. Cuando hay gusto, eso se nota, y no hay que esperar semanas para que pase algo. Todo fluye cuando hay química”, afirmó Solórzano.

Aunque no dio nombres, Marlon también reveló lo que un amigo suyo le dijo para expresar su desconcierto por la actitud de Altafulla. “Parce, yo no sé, pero Karina me vale …, el problema es Altafulla. Él era su amigo, ¿cómo te va a hacer eso? ¿No se acuerda que parchamos todos juntos?’”. El comentario refleja el sentimiento de traición que, al parecer, ha quedado en el aire.

El exconcursante también dejó entrever que Karina podría estar utilizando su cercanía con Altafulla como estrategia de juego, lo que no sería extraño en un formato como ‘La casa de los famosos’, donde las alianzas, los vínculos emocionales y las historias de amor pueden inclinar la balanza del favoritismo del público.

Aunque no se ha confirmado que exista un romance formal entre Karina García y Andrés Altafulla, las cámaras del ‘reality’ han captado una cercanía cada vez más evidente. Conversaciones al oído, gestos de complicidad y algunas miradas han alimentado las especulaciones dentro y fuera de la casa.

Karina, Marlon y Altafulla se han convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales en los últimos días. Algunos internautas acusan a Karina de “jugar con los sentimientos” de sus compañeros, mientras que otros creen que Marlon está exagerando la situación y que cada quien es libre de hacer su juego en el ‘reality’.

Lo cierto es que la historia continúa causando polémica y expectativas entre los seguidores del programa, quienes están atentos a lo que pueda suceder en los próximos capítulos.

