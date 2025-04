La cercanía que se puede llegar a tener en ‘La casa de los famosos’ lleva a escenarios bastante incómodos, en donde los olores, los fluidos y las sensaciones invaden a los demás. La delgada línea del espacio personal es muy difusa y cruzarla puede molestar a cualquiera.

(Vea también: José, de ‘La casa de los famosos’, le dio millonario viaje de cumpleaños a ‘Yaya’ Muñoz)

Eso fue lo que ocurrió recientemente entre Karina y Altafulla, después de que la modelo habría dejado escapar una ventosidad, que para el costeño fue todo un vendaval. Él nunca se ha caracterizado por su prudencia, y apenas percibió el olor del regalito que —según él— dejó Karina, esparció el chisme tan rápido como el mismo gas.

Por ahí dicen que las bonitas no hacen esas cosas, y Karina se lo tomó en serio, tanto que casi se pone a llorar. Los demás miembros de la casa solo atinaron a mofarse mientras Altafulla insistía en que el pedo de la modelo sí ocurrió… y que fue bastante potente: “Un pedo hijue…”.

Él les dijo a sus compañeros que ocurrió cerca del confesionario, solo cuando estaban ellos dos. Esa ‘nubecita de alegría’ emanada por Karina (porque las bonitas no peen) no podía quedar impune, y de eso se encargó el creador de contenido.

Este fue el gaseoso momento:

Karina reaccionó bastante molesta y le reclamó airadamente (no de manera literal) a su amigo. “¿Por qué me tienes que dañar así la reputación? Tú estás dañando mi imagen”, dijo al borde del llanto, mientras los demás se estaban ‘gaseando’ de la risa.

Lejos de distensionarse, el reclamo fue poniéndose más denso, como el aire que percibió Altafulla en su momento. Karina dijo muy seria: “Te pido, por favor, que no manches mi imagen de esa manera. Es en serio. Mi cuerpo no produce pedos de la manera que tú crees o como tú te lo imaginas; entonces, a mí me respetas, porque escuché que estabas manchando mi imagen, [diciendo] que me tiré un pedo, y a mí eso no me gusta. Digan lo que quieran, pero no que me tiro pedos. “.