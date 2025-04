Pese a que cada día Altafulla lograba más cercanía con Melissa Gate, la participante que más ha dado de qué hablar en la actual temporada del ‘reality’ de convivencia, en la noche de este lunes 14 de abril ese vínculo dio un giro que pocos esperaban.

Todo se dio minutos después de la intervención de Laura González, la más reciente eliminada del programa, luego de que le dirigiera un amoroso mensaje al barranquillero.

“Flaco de mi vida, te adoro, mi amor. Lo estás haciendo espectacular. Acá voy a estar apoyándote, te admiro un montón. Estás jugando como se debe y no pierdas el foco. Tú sabes muy bien a qué fuiste”, aseguró la comunicadora social y empresaria en su mensaje de despedida a los famosos.

Acá, las palabras de Laura González a Altafulla:

Esto no cayó para nada bien en Melissa Gate, quien no dudó en hacerle el reclamo a Altafulla.

—Dime si me alejo— aseguró Altafulla.

—Sí, después de eso que yo vi, sí. Por favor, aléjate de mí. Podemos ser amigos, pero con ley de la toalla: tú allá y yo acá. Porque después de ese mensaje, quedaste terrible. Parece como si tuvieran una relación a escondidas o algo raro— comentó Gate.

Acá, el video del momento en el que se lo dijo:

Después de las palabras de Laura a altafulla Melissa le pone los puntos sobre la ies y le dice la ley de la toalla

Tu allá yo acá y suerte

¿Qué advertencia le hizo Melissa Gate a Andrés Altafulla?

Pese a que el barranquillero quiso bajar la tensión y tratar de reconquistar a la antioqueña, Melissa Gate continuó firme con su posición.

—Si ahorita me voy, ¿cómo crees que sea mi mensaje para ti?— preguntó Altafulla.

—Ah, no. Bonito, si yo nunca le he hecho nada malo— contestó Gate.

—Por eso, sería: mi amor, te amo, te estoy esperando afuera para darte muchos besitos— agregó el barranquillero.

—No. A mí no me vaya a decir eso. Ni se le vaya a ocurrir. O sea, con eso, [uno dice] tienen una relación a escondidas— le advirtió Melissa Gate en tono serio.

La cara de Altafulla lo dijo todo. Incluso, miró a Emiro Navarro para comentarle lo que estaba pasando.

“Me está celando con Laura, ‘brother’”, aseguró, en tono jocoso.

¿Qué ha pasado entre Melissa Gate y Andrés Altafulla?

Durante los últimos días, el foco del programa ha estado en una posible conexión romántica entre ambos participantes, quienes han protagonizado momentos que han desatado rumores sobre un supuesto amorío dentro de la casa.

Sin embargo, entre coqueteos, rechazos y tensiones, la pregunta sigue en el aire: ¿es un romance genuino o una jugada para ganar popularidad?

Desde la llegada de Andrés Altafulla al ‘reality’, su interés por Melissa fue evidente. El cantante no ha escatimado en gestos para captar su atención: desde cumplidos subidos de tono hasta intentos por tomarla de la mano en charlas casuales en el patio.

“Melissa, cuando vuelva a entrar por esa puerta, quiero un abrazo y un besito”, le dijo en una conversación que rápidamente se volvió viral en redes antes de una gala de eliminación.

Sin embargo, la respuesta de Gate no fue la que él esperaba. Con su característico estilo directo, la creadora de contenido dejó claro que su corazón no está disponible. “Entiende que mi corazón le pertenece a otro hombre”, aseguró en su momento, mencionando a alguien fuera del programa sin dar más pistas.

A pesar del rechazo, Altafulla no ha tirado la toalla. En varias ocasiones ha expresado que ve en Melissa algo más que una amiga, destacando su inteligencia y su habilidad para mantenerse al margen de los conflictos amorosos en la casa.

Pero las acciones del cantante han dado pie a opiniones divididas. Mientras algunos televidentes lo ven como un romántico empedernido, otros lo critican por insistir demasiado, al punto de incomodar a Gate.

