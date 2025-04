En el mundo del entretenimiento latinoamericano, pocas figuras han capturado tanto la atención del público como Manelyk González. Esta carismática mexicana se ha destacado en varios ‘realities’ de televisión, ganándose el título no oficial de ‘la reina de los realities’.

Su participación en programas tan diversos como ‘Acapulco shore’, ‘Super Show’ y ‘La casa de los famosos‘, entre otros, ha puesto su vida personal bajo el microscopio público, especialmente su relación con Luis Alejandro Méndez, conocido popularmente como ‘Jawy.’

La pareja se conoció durante la grabación de la primera temporada de ‘Acapulco shore’ en 2014, donde iniciaron un romance que se convirtió rápidamente en el centro de atención del programa. Su relación fue intensa y llena de altibajos públicos, que incluyeron rupturas y reconciliaciones televisadas.

De hecho, la relación fue protagonista principal del programa de entretenimiento, que los dos se llevaron un ‘reality’ propio en el que mostraban su relación abiertamente, su cotidianidad y hasta sus peleas más fuertes.

Uno de los momentos más destacados de su relación fue el compromiso matrimonial en 2020, en la séptima temporada de ‘Acapulco Shore’. Sin embargo, el amor no fue fácil y en 2021 su relación terminó entre rumores de infidelidades por parte de ‘Jawy’, hecho que canceló sus planes de boda.

Lo cierto es que, a pesar de los años que han pasado desde aquella ruptura, los fanáticos que los vieron crecer y desarrollarse profesional y personalmente siempre quisieron verlos juntos.

No se conoce cómo es la relación de los dos actualmente, pero al tratarse de personajes tan comentados, es casi que imposible que no se encuentren o, por lo menos, que no se vean en algún ámbito en común.

A pesar de los desafíos en su vida amorosa, ambos han seguido caminos exitosos en sus respectivas carreras. ‘Jawy’ ha explorado el ámbito musical, lanzando varios sencillos y participando en otros ‘realities’ como ‘Hotel VIP’, donde se coronó campeón en 2023.

Manelyk, por su parte, ha seguido participando en diversos programas de televisión y construyendo su marca personal. Además, su vida sentimental sigue siendo foco de interés para sus seguidores. Luego de la ruptura con ‘Jawy’, fue vinculada con Andrea Otaolaurruchi, una piloto profesional.

Esta última semana, la influenciadora mexicana ha sido noticia nuevamente debido a su participación en un intercambio entre ‘La casa de los famosos Colombia’ y ‘La casa de los famosos All-Star’ en Estados Unidos. Pese a sus esfuerzos por integrarse con otros participantes, algunos roces con figuras como Yina Calderón han marcado su estadía, mostrando la intensidad que Manelyk aporta a cada proyecto en el que participa.

Hoy en día González tiene una especie de aventura amorosa con otro participante de ‘La casa de los famosos All-Star’, un hombre llamado Carmelo, quien la atiende como si fuera la única mujer de la casa.

Por ahora, no es claro que pueda pasar más allá del momento del programa, pero ella parece feliz al lado del dominicano

