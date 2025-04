‘La Casa de los Famosos Colombia’ vivió momentos de alta tensión en su última transmisión el pasado 8 de abril de 2025, con el ingreso inesperado de Manelyk González, un rostro conocido por participar en varios ‘realities’.

Esta situación se dio como resultado de un intercambio entre la versión colombiana y estadounidense del programa, siendo Melissa Gate la seleccionada para representar a Colombia en Estados Unidos.

La llegada de Manelyk no fue recibida con entusiasmo por todos los participantes, especialmente por Yina Calderón, quien mostró abiertamente su descontento. Desde el primer instante en que Manelyk atravesó la puerta, la atmósfera se cargó de incomodidad.

Calderón no tardó en manifestar su rechazo, diciendo de manera confrontativa: “Yo miro mal al que se me dé la gana, acuérdate de eso”. Por su parte, Manelyk, visiblemente sorprendida por la hostilidad recibida, intentó mantener la calma al responder: “Yina… no sé, ni me conoce. No sé si se siente pelada, pero no importa”. A lo que Yina respondió con un comentario que levantó polémica: “Primero que nada, no sé qué significa ‘pelada’, así que le va a tocar empezar a hablar en español colombiano para que le pueda entender. Y dos, tiene un perfume que le huele asqueroso, por eso es que no me la aguanto”.

Pero eso no fue todo. Lo que realmente terminó de detonar la situación fue que Yina, mientras se desmaquillaba en el cuarto especial, echó a la mexicana y le dijo que no podía ingresar y que se mantuviera a un metro de distancia.

Además, le dijo que no la golpeaba solamente porque la echaban del programa. A pesar de que ‘Mane’ no cayó en las provocaciones de la colombiana, el momento fue tan incómodo que en redes sociales se viralizó y el equipo de la misma mexicana pidió sanción.

“Esperemos sanción. Tienen una invitada en su casa y desde que llegó ha recibido faltas de respeto, ¿qué procede?”, afirmó el equipo de González.

No fueron las únicas palabras, de hecho, etiquetaron a la marca de maquillaje que está patrocinando en ‘reality’: “Es una pena que frente a tu marca sucedan estas cosas, ¿ustedes como empresa las aprueban? Amenaza, faltar al respeto y un sinfín de cosas que se aprecian en el video“.

Hasta el momento, ni ‘el Jefe’ ni la marca se han pronunciado respecto a dicha situación.

Por qué Yina Calderón odia a Manelyk González en ‘La casa de los famosos’

Juliana Calderón, hermana de Yina, también intervino en la situación mediante una publicación en sus redes sociales apoyando las acciones de su hermana:

“Obvio que lo tenía que hacer. Ella sabe a lo que fue, y fue a dar contenido, no a hacer como todos los demás que llegan a saludar y decir ‘hola, hola’. Así no se genera nada. Ella puede ser lo que sea, pero jamás es bruta”.

Las declaraciones de Juliana Calderón también incluyeron una indirecta hacia Melissa Gate, la participante colombiana en la versión estadounidense: “Se llevaron a la de los porcentajes, y la del contenido la dejaron en la casa”. La situación entre Yina Calderón y Manelyk González se ha polarizado a la audiencia, generando un abanico de opiniones. Mientras algunos valoran la autenticidad de Yina, otros la critican, destacando que la hospitalidad colombiana debería extenderse hacia los visitantes extranjeros.

