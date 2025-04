Uno de los momentos más recientes que ha captado la atención en ‘La casa de los famosos’ de Estados Unidos tiene que ver con la participación de Melissa Gate, quien ha sido fuertemente criticada por sus compañeros dentro de ´reality’.

Gate enfrentó varias tensiones en su ingreso al programa que no fue tan sencillo como se esperaba. Desde el primer momento, varios de sus compañeros comenzaron a mirarla con recelo, y los problemas no tardaron en estallar.

Uno de los momentos más polémicos fue cuando Melissa fue atacada verbalmente con el término “fufurufa”. La crítica no solo fue sobre su comportamiento, sino también sobre su actitud dentro del programa. Muchos vieron en este ataque un intento de descalificarla y reducir su presencia en la competencia, apelando a un estereotipo muy común.

Caramelo, fue quien se refirió así a la participante colombiana que protagonizó varios enfrentamientos con la ‘influencer’ Yina Calderón en su paso por la versión colombiana del programa.

Lo que acaba de decir Caramelo sobre Melissa Gate:

Que a él le gustan las mujeres

Más delicada porque él estilo de dónde yo vengo le decimos: “furufa” Que tipo tan desagradable y machista 😨😱

Reacción de Melisa Gate a críticas en ‘La casa de los famosos’ de Estados Unidos

Ante los comentarios despectivos, la colombina no se quedó callada. La participante decidió enfrentar las críticas con una mezcla de serenidad y firmeza. En varias entrevistas y dentro de la misma casa, Melissa expresó que no permitiría que los comentarios negativos la afectaran. “Cada uno tiene su forma de ser y de ver las cosas, y no voy a cambiar mi esencia por lo que digan los demás”, afirmó durante una conversación con otro concursante.

A pesar de sus intentos por mantenerse firme, la presión en la casa se fue acumulando. Los roces entre los miembros del grupo, las estrategias para obtener el favoritismo del público y las alianzas formadas dentro de la casa fueron elementos clave que hicieron aún más difíciles las interacciones para Melissa.

Uno de los aspectos más interesantes de ‘La Casa de los Famosos’ es las interacciones entre los participantes que pueden moldear la percepción del público.

Los concursantes saben que sus actitudes y comportamientos dentro de la casa tienen un impacto directo en su imagen pública. Y, en el caso de Melissa Gate, el término “fufurufa” se convirtió en un sello que no solo afectó su relación con sus compañeros, sino también su reputación en las redes sociales.

Quién es Melissa Gate, de ‘La casa de los famosos’

Su nombre real es Melissa Puerta y tiene 33 años. Se trata de una autora de contenido antioqueño (nació en 1991). Desarrolló el personaje de Melissa Gate, donde muestra una personalidad extrovertida.

Previo a su aparición en ‘La casa de los famosos‘, participó en las series ‘El poder del amor’ y ‘Guerreros’, donde obtuvo reconocimiento para promover su carrera en las redes sociales.

En realidad, ella, más allá del personaje, ha manifestado que es una artista y modelo con una conducta diferente a la mujer a la que describe como “la más odiada, la más amada, pero nunca olvidada”.

Gate se enfrentó a Yina Calderón por grandes discrepancias que no han propiciado ningún tipo de acercamiento, en medio de la reputación que la antioqueña ha ganado.

El primer video de Melissa Gate en Youtube se registró en 2019, época en la que comenzaba a destacar en el ámbito del entretenimiento y época en la que emergió como “la nueva estrella”.

La actual ‘influencer’ iniciaba su trayectoria como presentadora de un programa de ‘fitness’, por lo que lanzó esa publicación que se transformó en el inicio de una trayectoria en la que ya ha experimentado un crecimiento significativo.

Algo a destacar del citado documento audiovisual es que, desde aquel entonces, la generadora de contenido ha mantenido un ‘estilo’ con el cabello corto y de tonalidad amarilla como principal patrón.

