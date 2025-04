Una nueva controversia se desató en ‘La casa de los famosos’ y el protagonista del conflicto es Andrés Altafulla, el cantante barranquillero que ha revolucionado el ‘reality’ desde su ingreso.

En el episodio más reciente, Altafulla tomó una decisión que encendió los ánimos de sus compañeros: gastó una parte significativa de los puntos destinados al mercado semanal en un sobre de salvación, un beneficio que le otorga inmunidad o la posibilidad de proteger a alguien de su equipo en la temida placa de nominación.

Lo que parecía una jugada estratégica para él se convirtió en un campo de batalla dentro de la casa, con reclamos airados y peleas que giraron en torno a algo tan básico como la comida.

Acá, el momento de la discusión:

Los reclamos no se hicieron esperar. Participantes como Yina Calderón, Karina García y ‘la Liendra’ encabezaron las protestas, acusando a Altafulla de egoísmo y de poner en riesgo el bienestar colectivo.

La tensión escaló cuando otros famosos, como Camilo Trujillo y Norma Nivia se unieron al debate, algunos defendiendo la autonomía de Altafulla y otros exigiendo que se establecieran reglas más claras para evitar este tipo de conflictos.

Pero al parecer el momento más álgido de la situación se dio cuando Altafulla y Camilo Trujillo, líder de la semana, tuvieron que ir al confesionario a recoger el mercado de la semana, pues, según comentaron usuarios en redes, el actor habría botado parte de la comida al piso.

Esta versión tomó fuerza luego de lo que Altafulla le dijo a ‘la Liendra’ en un momento de la noche. “Papi, yo sé que la estoy cag… y le dije ‘puedes llevar ahí, por favor’. Y lo suelta [el mercado] para que se caiga y se parta”, le comentó el cantante al creador de contenido.

Acá, lo explicado por Altafulla:

Ante esto, ‘la Liendra’ respondió: “Para mí lo que usted hizo no está ni bien ni mal, pero lo que hizo Camilo tampoco está ni bien ni mal”.

Altafulla, reconociendo el error, se mostró asombrado por lo que habría hecho Camilo Trujillo con el mercado de la casa.

“Por eso, que me diga lo que sea, que me grite, ¿pero el marcado? Es el mercado por el que están peleando y lo está dejando partir en el piso. Es comida”, comentó el barranquillero.

Acá, algunos comentarios que se hicieron en X al respecto:

COMO QUE CAMILO TIRÓEL MERCADO Y PARTIÓ LOS HUEVOS? Ay marica no entiendo cuál es la rabia, ahora sí se va Camilo, esas actitudes Colombia no las perdona #LaCasaDeLosFamososCol

A este man la casa entera le dio la espalda, Camilo casi le pega, y ahora acaba de decir que no comerá en toda la semana la comida del mercado. Que fuerte #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDelLosFamosoCol pic.twitter.com/rAdMJGcjEJ

Aunque en las cámaras de la transmisión oficial no se apreció qué fue lo que ocurrió con el mercado, fanáticos del programa recuperaron partes donde miembros de la producción fueron captados corriendo dentro de la casa.

Acá, las imágenes de lo que pasó con la producción (el usuario que las compartió tildó lo ocurrido de “grave”):

Al parecer, y aunque no hay una versión oficial de lo sucedido, desde la producción se tuvo que intervenir para que la situación entre el actor y el cantante no pasara a mayores.

Usuarios en redes indicaron que ambos estuvieron a punto de irse a los golpes. De hecho, acá Norma Nivia explicó qué se dijeron y por qué la tensión se subió:

Acá, otra parte de lo dicho por Altafulla:

