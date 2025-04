Se anunció la sorpresiva salida de Melissa Gate, una de las concursantes más destacadas de ‘La casa de los famosos Colombia’. Gate, quien es bien conocida por su carácter audaz y espontáneo, ha decidido participar en un intercambio que la llevará fuera del ‘reality show’ colombiano.

La partida de Melissa ha sorprendido a muchos, especialmente porque su salida ocurre antes de la final del programa. El canal RCN expresó:

“Pocos pensaban que sería posible ver salir a Melissa Gate antes de la final. Pero ahora, esto será una realidad con un intercambio que dejará a 13 países de Latinoamérica impactados”.

Manelyk González llegó a Colombia y no fue bien recibida

La famosa mexicana llegó al comedor, saludó a varios, algunos se levantaron para saludarla, especialmente Emiro, quien se sintió contento de verla. Sin embargo, quien no parecía feliz era Yina Calderón, quien no solo no se levantó, sino que la miró de muy mala gana y todos se dieron cuenta.

Por supuesto, dicha reacción se hizo viral y varios televidentes empezaron a comentar en redes:

“Marica, de verdad que todos los enemigos de Yina están en su cabeza”, “Yina cuando entró ‘Mane’ dizque mi enemiga y Mane preguntando que quién era Yina“, “Yina, ¿qué putas? Le tiene rabia a Mane y Karina está que le lame el culo”, “se viene un Mane contra Yina porque resulta que Yina es team Karime”.

Por otro lado, Melissa Gate llegó a ‘La casa de los famosos all stars’ y fue muy bien recibida, las mujeres le dieron un gran abrazo y los hombres, al igual. Hicieron conexión con el programa de Estados Unidos y pudieron saludar a la paisa.

A pesar de que Manelyk ha logrado conectar con ciertas personas, Yina Calderón le ha hecho la vida imposible desde que llegó y todo parece que se debe a que ‘Mane’ tuvo una pelea con Karime, quien era su mejor amiga y participante de ‘Acapulco shore’, por lo que decidió no hablarle.

Melissa ha sido centro de atención y su habilidad para manejar situaciones bajo presión se hizo evidente de inmediato. En su primera interacción con los otros participantes, Melissa dejó en claro que no tenía intención de causar conflictos, sino más bien de mantener un ambiente laboral excelente, lo cual fue recibido con humor por parte de sus compañeros.

La expectativa alrededor de Melissa era alta tanto en Colombia como en Estados Unidos. Esto se debe a su popularidad en las votaciones del programa en Colombia, donde ha sido una de las concursantes con más apoyo del público, gracias a su personalidad sin filtros, humor auto irónico y capacidad para generar contenido interesante y entretenido.

Su transición a la versión estadounidense de ‘La casa de los famosos’ ha sido seguida de cerca por sus seguidores, quienes le han demostrado constante respaldo en esta nueva experiencia. Se anticipa que Melissa comenzará participando activamente en las dinámicas del juego y posiblemente enfrentándose a nuevos desafíos que podrían poner su permanencia en riesgo.

¿Quién es Melissa Gate?

Melissa Puerta, es oriunda de Medellín y a sus 33 años ha consolidado una carrera multifacética como ‘influencer’, presentadora y modelo. Su estilo directo y su personalidad polémica la han convertido en un nombre reconocido en las redes sociales. Melissa destaca por su espontaneidad y capacidad de conectarse con el público, cualidades que la han llevado a ser una figura relevante, tanto amada como criticada, pero definitivamente inolvidable.

Además de su presencia en las redes y televisión, es conocida por su habilidad como barbera, talento que ha compartido con otros participantes del programa. Asimismo, es madre de un adolescente, quien recientemente ha estado en el centro de controversias, lo que ha añadido más capítulos a su historia personal y pública.

