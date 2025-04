La quinta temporada de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ no ha estado exenta de controversias, y esta vez el foco está en ‘Caramelo’, quien provocó revuelo en redes luego de lanzar un comentario despectivo hacia Melissa Gate, ‘influenciadora’ colombiana que llegó al ‘reality’ como parte de un intercambio con Manellyk González.

Durante una conversación en el programa, transmitido por Telemundo, ‘Caramelo’ se refirió a Melissa como “furufa”, un término que se usa en su país, República Dominicana.

“Me gustan las mujeres más delicadas, más sencillas, más de casa. Te digo la verdad, al estilo de ella, de donde vengo, le decimos furufa”, indicó el también creador de contenido.

Acá, el momento en el que lo dijo:

“Me gustan las mujeres más delicadas, más sencillas, más de casa, el estilo de ella (Melissa) de donde yo vengo le decimos furufa” 🧍🏻‍♂️Qué significa realmente eso y por qué Niurka dice que no lo vuelva a repetir? Expliquen #LCDLFAllStars #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/bMwLtY2el0 — nacho con O (@NachoConO) April 9, 2025

Al escuchar esto, la cantante mexicana Niurka Marcos se sorprendió y lució confundida. Son embargo, pocos segundos después terminó riendo con él.

—Shh. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir furufa?— preguntó Marcos.

—Muy de barrio— respondió ‘Caramelo’.

—No lo vuelva a repetir— comentó la cantante mexicana.

Esa no fue la única vez que se refirió en esos términos a Melissa Gate. Incluso, en otra conversación con otro compañero se mostró disgustado por su estilo.

Acá, el otro momento en el que ‘Caramelo’ habló de Melissa:

Caramelo es un bobo triple hpta, me gustaría que se lo dijera para que Melissa le diga en su hocico que jamás se fijaría en un cavernicola como él y ahí queda TIESO y sin ganas de responder porque bien feo si es.#LCDLFAllStars#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/lFQwA47PKl — Anxiety (@andrescaceress1) April 9, 2025

Esto, como era de esperarse, desató una ola de reacciones en redes sociales, donde varios usuarios salieron en defensa de la antioqueña.

“Con la niña no, lo hacemos sacar de esa casa”, “qué atrevido”, “¿quién es ese?”, “más respectivo con mi Meli”, “sin comentarios”, “no sabe con quién se metió”, “muy atrevido”, “‘Caramelo’, hasta acá me gustaste”, “eso es una ofensa”, “Telemundo tanto que cuida su imagen y él no se ayuda”, son algunos de los comentarios que se leen en X.

¿Qué quiere decir furufa en República Dominicana?

El término, que podría parecer inofensivo a simple vista, es una palabra coloquial que se utiliza para describir a alguien o algo que está desgastado, débil o sin energía. Sin embargo, en ciertos contextos, puede tener una connotación más despectiva, incluso insultante, dependiendo del tono y la intención con la que se emplee.

De acuerdo con la Asociación de Academias de la Lengua Española, furufa en República Dominicana significa “mujer fea y mal arreglada”.

Es una expresión coloquial y ofensiva que se usa para describir a una mujer que se considera poco atractiva físicamente o que no se viste o arregla de manera considerada agradable.

¿Quién es ‘Caramelo’, de ‘La casa de los famosos All-Stars’?

Carlos Antonio Cruz, participante de la quinta temporada de ‘La casa de los famosos All-Stars’, transmitida por Telemundo, es un influencer y creador de contenido de origen dominicano, conocido en redes sociales como ‘Caramelo de chocolate’ por su carisma y energía.

Actualmente, reside en Nueva York, donde trabaja como repartidor para la empresa de paquetería UPS, un oficio que le dio visibilidad luego de volverse viral por su actitud alegre y su físico trabajado mientras hacía entregas, a menudo usando un sombrero distintivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Antonio Cruz (@elcaramelodechocolate)

Antes de dedicarse a las redes sociales, ‘Caramelo’ tuvo un pasado como pelotero en béisbol; formó parte del equipo Azulejos de Toronto, aunque su carrera profesional en este deporte no prosperó.

Su fama creció gracias a videos en los que compartía su rutina de ejercicios y su personalidad divertida, lo que lo llevó a ser invitado a programas estadounidenses y, eventualmente, a integrarse al ‘reality show’ como parte de la “Nueva generación”, un grupo de siete influencers menos conocidos que se unieron a celebridades establecidas en esta edición especial.

