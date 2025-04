El escándalo entre Dayana Jaimes y Lily Díaz estalló el 9 de abril de 2025, cuando una fotografía filtrada en Instagram mostró a Jaimes besándose con Evelio Escorcia, esposo de Lily, desatando acusaciones de infidelidad que han generado un torbellino de reacciones en redes sociales.

En medio de las críticas, Dayana rompió el silencio con un mensaje reflexivo en Instagram, donde pidió perdón por no siempre reflejar su fe y reafirmó su compromiso con hablar de Dios, sin pretender ser un modelo a seguir.

Dayana Jaimes, periodista y madre de Paula Elena, hija de Martín Elías, ha sido una figura pública desde la trágica muerte de su esposo en 2017. Su vida, marcada por el duelo y la preservación del legado del cantante, ha estado bajo escrutinio constante.

La relación con Lily Díaz, su excuñada, parecía cordial, como Jaimes afirmó en un video antiguo: “Me las llevo superbien con Lily”. Sin embargo, la imagen con Escorcia, tomada en circunstancias desconocidas, destapó tensiones familiares latentes. Lily, embarazada de mellizos, ha recibido apoyo masivo en redes, mientras Dayana enfrenta una ola de críticas, con comentarios en X que la acusan de traicionar la confianza familiar.

El escándalo se intensificó con un audio de Kelly Díaz, hermana de Lily, quien afirmó haber sospechado desde hace tiempo de un coqueteo entre Jaimes y Escorcia. “Siempre me pareció que mi hermana era demasiado buena para ella”, dijo Kelly, avivando el debate. La madre de Martín Elías, Patricia Acosta, también se pronunció indirectamente al compartir una foto de su hijo, lo que muchos interpretaron como una crítica velada. En medio de este torbellino, Dayana desactivó los comentarios en Instagram y cerró su cuenta de X, aunque continuó publicando mensajes inspiracionales.

Dayana Jaimes se pronunció y criticó a sus detractores

El 13 de abril, en horas de la mañana, Jaimes compartió una reflexión que marcó un punto de inflexión:

“Perdónenme por hablarles de Dios y muchas veces no reflejarlo, pero si están buscando un ejemplo a seguir, miren a Dios, no me miren a mí, yo solo soy barro igual que ustedes. No es mi trabajo manejar tu percepción sobre mí, y jamás he pretendido ser un ídolo o un ejemplo a seguir para nadie. De Dios jamás dejaré de hablar ni de buscarlo, y no tengo necesidad de demostrarle nada a nadie, porque siempre he sido suficiente con o sin la aprobación de los demás. Mejor preocúpense por sus pecados, porque Dios no les va a preguntar por los míos”.

Este mensaje, cargado de introspección, dividió opiniones: algunos lo vieron como unas palabras sinceras, mientras otros lo interpretaron como una defensa frente a las acusaciones.

La controversia no solo expone rivalidades personales, sino también el peso de la vida pública en la familia Díaz. Lily, centrada en su embarazo, ha optado por mensajes de fortaleza, como citar el versículo 1 Samuel 16:7: “Jehová mira el corazón”. Dayana, por su parte, ha agradecido el apoyo de sus amigos y ha compartido fragmentos de su rutina, intentando mantener la normalidad. Sin embargo, las especulaciones persisten, incluyendo rumores no confirmados sobre una posible relación previa entre Jaimes y Escorcia, alimentados por cuentas de entretenimiento en TikTok.

Por el momento, Dayana Jaimes ha mostrado una imagen tranquila, pero no debe estar pasándola bien cuando muchos integrantes de la familia Díaz están criticándola directa o indirectamente, iniciando por su exsuegra con la que no tiene buena relación.

