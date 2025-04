La segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, estrenada el 26 de enero de 2025 por el Canal RCN, ha sido un torbellino de emociones y controversias, con Yina Calderón como una de sus figuras más destacadas.

La DJ y empresaria de fajas, conocida por su carácter explosivo, ha protagonizado momentos que han dividido opiniones, pero ninguno tan sorprendente como su reconciliación con Manelyk González, a quien le hizo la vida imposible desde que la mexicana llegó.

El momento se hizo viral. Mientras sus compañeros se levantaban uno a uno a darle la bienvenida, Yina Calderón ni siquiera la miró y mucho menos se levantó. El conflicto alcanzó su punto más álgido cuando Yina hizo un comentario ofensivo, señalando a Manelyk por supuestamente manchar las paredes del baño con sangre.

La acusación, vista como humillante por muchos espectadores, desató una avalancha de críticas. En X, algunos exigieron la expulsión de Yina, mientras otros defendían su “autenticidad”. El equipo de Manelyk incluso pidió sanciones, pero la mexicana optó por una estrategia diferente: con su experiencia en ‘realities’, buscó desarmar a Yina con gestos de acercamiento, como invitarla a bailar durante una actividad grupal, mostrando un manejo hábil de las tensiones. El tiempo dentro de la casa hizo de las suyas y finalmente terminaron arreglando las diferencias.

Yina Calderón habría regalado medalla de Virgen de Guadalupe valuada en 40 millones de pesos

No se volvieron amigas, pero la relación llegó a un punto en el que Yina selló la salida de González con una cadena de oro de 24 quilates con la Virgen de Guadalupe valuada en 40 millones de pesos, un obsequio que le había dado su amiga ‘Epa Colombia’ antes de ingresar al ‘reality’. Este gesto, cargado de simbolismo, marcó un antes y un después en la dinámica del programa.

“Que la Virgen de Guadalupe te cuide siempre, amiga. Gracias por todo”, dijo Yina, visiblemente emocionada, mientras abrazaba a Manelyk. La mexicana, sorprendida, respondió con gratitud, cerrando un capítulo de desencuentros con un abrazo que conmovió a los televidentes.

A pesar de que la colombiana seguramente lo hizo con mucho cariño, en redes sociales no parecen estar de acuerdo con dicha acción, no solo porque se trata de un regalo, que se supone, no se da a otras personas, sino porque precisamente se la dio su amiga ‘Epa Colombia’, quien está en la cárcel.

Dicho detalle hacia la mexicana podría costarle mucho, no tanto por el dinero, sino por el sentimiento, teniendo en cuenta que ella no sabe que ‘Epa’ está encerrada y no ha podido apoyarla con sus redes sociales.

La medalla tiene una historia propia. Epa Colombia, cuya amistad con Yina ha sobrevivido altibajos, regaló esta pieza como símbolo de protección y reconciliación tras una disputa pasada. Yina, quien inicialmente bromeó sobre no ser “de joyas caras”, compartió en redes que la medalla la hacía sentir protegida contra “malas vibras” en el ‘reality’. Al entregársela a Manelyk, Yina no solo mostró generosidad, sino que también proyectó una faceta más humana, contrastando con su imagen de “antagonista”. Este acto resonó especialmente por el simbolismo de la Virgen de Guadalupe, figura de unidad y fe para muchos en América Latina.

Otros comentarios se leen en redes sociales en los que se asegura que la medalla que Yina le entregó a ‘Mane’ no es la misma que ‘Epa’ le entregó, pero será hasta la salida de la empresaria cuando se descubra la verdad.

