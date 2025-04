En un reciente episodio de ‘La casa de los famosos Colombia’, el ambiente se tensó considerablemente tras un incidente en el baño que involucró a las concursantes Yina Calderón y Lady Tabares. Este evento no tardó en convertirse en uno de los momentos más polémicos y discutidos del programa.

Qué pasó con el accidente en el baño de ‘La casa de los famosos’

Todo comenzó cuando Yina Calderón, al percatarse de un inesperado accidente en la taza del baño donde encontraron residuo de periodo, decidió que era un asunto que necesitaba ser tratado de inmediato. En una decisión conjunta con Lady, propusieron una medida extremadamente invasiva: exigir que todas las participantes se mostrasen si estaban en sus días o no para determinar la responsable del desorden en el baño.

Este requisito inusual resultó en que varios de los participantes, incluidas Laura González y Karina, así como Manelyk González, la invitada especial de esa semana, se vieron obligadas a demostrar su inocencia de una manera bastante humillante. La situación llevó a que las mujeres involucradas se despojasen de sus pantalones, quedando solo en ropa interior ante las cámaras del programa y el público espectador.

El incidente no solo provocó un ‘shock’ entre los participantes, sino que también desató una multitud de reacciones por parte de la audiencia. Muchos expresaron su desagrado por la metodología utilizada, considerándola una invasión a la privacidad y un acto de humillación innecesaria, mientras que otros, aunque en menor cantidad, respaldaron la acción como un intento de mantener el orden y la limpieza dentro del contexto del programa.

A pesar de las medidas tomadas, no se llegó a identificar a la persona responsable del accidente original. El incidente quedó sin resolver, aumentando la tensión y la incomodidad dentro del entorno del ‘reality’. Esto destaca una dinámica preocupante sobre cómo se manejan los conflictos y la privacidad en este tipo de programas de entretenimiento.

Ahora, la discusión no se quedó en que fue un acto completamente humillante, sino que algunos ya le están pidiendo al ‘Jefe’ la expulsión inmediata de Calderón, considerando que su acción llegó a niveles de privacidad y humillación extrema, teniendo en cuenta que, si se hubiera descubierto la responsable de tal acto, probablemente se hubiera sentido mal.

“¿Me estás diciendo que está Yina se la tiene montada a ‘Mane’ que es una invitada. Que no sea igualada: ‘Revísenla bien” ese problema viene de hace rato y ahora es ‘Mane’ quien les tiene que mostrar”, “ni una falta de respeto más de esta señora Yina. No nos representa que vergüenza ajena con el público. Expulsión para ella“, “qué vergonzoso y humillante que le toque a una mujer desmontar si tiene o no tiene el periodo y antes dice: ‘revísenla’. Dios mío”, “así como expulsaron en Brasil a los chicos que acosaron a Dania, así queremos expulsión de Yina”, fueron algunos comentarios leídos en redes.

Este episodio ha dejado mucho para reflexionar sobre los límites y ética de los ‘reality shows’ en Colombia, cuestionando hasta qué punto es adecuado permitir o fomentar este tipo de conductas en la televisión nacional. Las reacciones del público y los futuros episodios determinarán cómo se percibe y se maneja este tipo de situaciones en el futuro, tanto por parte de los participantes como de los productores del programa.

Por ahora, se desconoce de alguna decisión que haya tomado la producción o si habrá un castigo para la creadora de contenido.

