Cada día surge una nueva controversia en ‘La casa de los famosos’ y en esta ocasión Melissa Gate, una de las participantes más carismáticas del ‘reality’, ha abierto un debate en redes por el desencanto que parece tener con Norma Nivia, a quien consideraba una aliada cercana.

En una conversación con Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, la creadora de contenido paisa dejó entrever su incomodidad con las reacciones de Nivia cuando otros la halagan o la posicionan como favorita para ganar el programa.

“Tú sabes que mucha gente a veces dice ‘yo te veo como ganadora’ y he notado que a Norma le da como rabia y dice: ‘Ay, no, ¿cómo así? Yo la voy a dar toda hasta el final’. Yo soy como ‘qué culpa tengo de que la gente me halague y me diga cosas como esas’”, le dijo Gate a su compañero.

Acá, lo mencionado por Melissa Gate (minuto 2:28):

Pero allí no quedó todo, pues continuó expresando su frustración al señalar que ni ella misma se veía como ganadora del programa.

“Yo qué culpa tengo de que algunas personas me vean en cierta posición en la que yo ni siquiera me he puesto nunca […]. Al final es el público el que decide. Acá todos queremos ganar, Mateo quiere ganar, Norma quiere ganar, Emiro quiere ganar… Si gano bien y si no también, no me voy a hacer enemigos por eso. Yo ando en la mía y para mí ya soy ganadora”, agregó Melissa Gate en su diálogo con ‘la Liendra’.

Las declaraciones de Gate, transmitidas en el 24/7 del ‘reality’, han desatado un debate entre los televidentes, quienes señalan a Nivia como una de las concursantes más cuestionadas por actitudes que algunos tildan de oportunistas y falsas.

“Despertó Melissa”, “no soporta más a Norma”, “esa es la Melissa que queremos ver”, “por fin se dio cuenta de lo que hace Norma siempre”, “por fin”, “y dudan de la inteligencia de Melissa”, “ella es muy realista, por eso es mi ganadora”, “hay que sacar a Norma”, son algunos de los comentarios que se leen en X.

Melissa ya se dió cuenta lo víbora que es norma que le tiene envidia por qué el público la quiere más que a ella SIGANME #LaCasaDelLosFamosoCol #LaCasaDeLosFamososColombia #LCDLFCOL #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia2 pic.twitter.com/VNyAAhOW2Z — Abusamadres. (@Abusamadres666) April 14, 2025

Hay Norma ese carita de yo no fui, se le está cayendo la estantería. Norma apenas quiera ponerle la zancadilla a Melissa lo hara, la máscara al descubierto Ya Melissa la tiene detectada .#LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDelLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia2 #LCDLFCOL2 pic.twitter.com/Eah7Zdp5SU — JUAN K. (@juanquintero22) April 14, 2025

¿Qué ha hecho Norma Nivia en ‘La casa de los famosos’?

La modelo tolimense ha sido una figura polarizante en el ‘reality’. Aunque inicialmente se mostró como una amiga incondicional de Melissa, varios momentos han llevado a los televidentes a cuestionar su autenticidad.

Uno de los incidentes más comentados ocurrió durante la dinámica del “detector de mentiras”, cuando ‘el Jefe’ del programa confrontó a Nivia sobre si había hablado mal de Gate a sus espaldas.

Su respuesta evasiva, asegurando que solo criticaba al “personaje” de Melissa y no a la persona, provocó desconcierto tanto en la casa como en redes sociales, donde usuarios la acusaron de ser oportunista y de aprovecharse de la popularidad de Gate para mantenerse relevante.

Además, su acercamiento a Mateo Varela, conocido como ‘Peluche’, ha sido interpretado por algunos como una estrategia para consolidar una alianza fuerte, dejando a un lado su vínculo con Melissa cuando le convenía.

¿Quién fue el último eliminado de ‘La casa de los famosos’?

La última concursante que le dijo adiós al programa de convivencia fue Laura González, quien obtuvo el menor respaldo en las votaciones del público. La influencer, que ingresó como refuerzo a mitad de temporada, protagonizó varias controversias, incluyendo un enfrentamiento con Karina García por un problema amoroso que ocurrió fuera de la casa.

