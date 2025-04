Melissa Puerta Giraldo, más conocida como Melissa Gate, es quizá la participante que más ha dado de qué hablar en la actual temporada de ‘La casa de los famosos’. Conocida por su personalidad directa, controversial y sin filtros, se ha destacado en otros programas como ‘El poder del amor’ (2021).

(Vea también: Melissa Gate dejó mal paradas a Karina y Laura G en ‘LCDLF’ por pelea con el tal ‘Hugo’)

Precisamente, en los últimos días la antioqueña le contó a uno de sus compañeros de ‘La casa de los famosos All Stars’ un episodio que muy pocos conocían mientras estuvo en el ‘reality’ mencionado anteriormente: cuando le pegó a una de sus compañeras.

“Una cuenta [de Instagram] me la tumbaron por el ‘reality’ pasado, porque le di una cachetada a una vieja y ella me mandó a tumbar la cuenta. [Le pegué] el último día, cuando ya no me podían echar”, aseguró en medio de risas.

Acá, el momento en el que narró lo sucedido:

Chisme que le contó Melissa Gate a Luca

Una tipa le pegó a Meli en el reality anterior y la producción no la expulsó pero Melissa le dio un sape en la última Gala en Venganza, total ya no le podían hacer nada porque ya había terminado el reality 🫢🤣#LCDLFAllStars pic.twitter.com/G9uLQMHSUw — Tatiana (@Loquepienso97) April 10, 2025

¿A quién le pegó Melissa Gate en un ‘reality’?

Según explicó la antioqueña, todo ocurrió en el programa turco ‘El poder del amor’, emitido en 2021, donde sostuvo varios encontrones con Shirley Arica, de Perú. Al parecer, la rivalidad se dio por diferencias personales y un triángulo amoroso con el cubano Renier Izquierdo, quien dentro del ‘reality’ sostenía un romance con Melissa.

Las indirectas y enfrentamientos verbales fueron escalando, alimentando una enemistad que se volvió uno de los ejes del drama del programa. Pero el momento de mayor tensión entre ambas se dio en la gala final, cuando Melissa Gate se levantó de su asiento para ir a pegarle un manotazo en la cabeza a la modelo.

Acá, el video del golpe que le dio Melissa Gate a Shirley Arica:

En ese momento, los demás participantes quedaron atónitos, ya que la molestia de Melissa Gate fue evidente.

“A mí no me gusta que me tiren indirectas. Entonces, cuando quiera, mi amor, me avisa y me dice cómo es”, aseguró en esa oportunidad la antioqueña.

Melissa llegó a mencionar que, luego de ese episodio, su cuenta de Instagram fue desactivada, sugiriendo que los seguidores de Shirley podrían haberla reportado masivamente.

Shirley, por su parte, optó por minimizar el incidente en un inicio, pero más tarde anunció que tomaría acciones legales contra Melissa por difamación, cansada de las acusaciones y el acoso que, según ella, continuaban en redes sociales.

¿Por qué Melissa Gate dejó ‘La casa de los famosos’ Colombia?

El pasado 7 de abril, la ‘influencer’ colombiana dejó temporalmente la casa en Bogotá para unirse a ‘La casa de los famosos All Stars’ en México (aunque se emite en Estados Unidos).

En su lugar, la mexicana Manelyk González, conocida por su paso explosivo en ‘Acapulco Shore’, aterrizó en Colombia, desatando una ola de especulaciones y emociones entre los demás concursantes.

La movida, anunciada por el Canal RCN y Telemundo, responde a una estrategia para conectar las audiencias de ambos países y refrescar las dinámicas de los programas. Melissa, con su estilo frontal y su habilidad para generar titulares, fue elegida para llevar su chispa a la versión ‘All Stars’, donde convive con celebridades de trayectoria como Lupillo Rivera y Niurka Marcos.

El intercambio durará unos días y pondrá a prueba la versatilidad de Melissa y Manelyk. Además, refuerza la conexión del ‘reality’, uniendo culturas y estilos en una apuesta arriesgada.

¿Quién es Manelyk González?

Es una ‘influencer’, actriz y personalidad de ‘reality shows’ mexicana, conocida por su carisma explosivo y su trayectoria en el entretenimiento.

Saltó a la fama en 2014 como participante de ‘Acapulco Shore’, el ‘reality’ de MTV que la convirtió en una de las figuras más icónicas del programa por su personalidad atrevida, frases memorables y estilo sin filtros.

Ha participado en otros realities como ‘Resistiré’ (2019) y ‘La casa de los famosos’ México (2024), consolidándose como una experta en generar controversia y conectar con audiencias.

* Pulzo.com se escribe con Z