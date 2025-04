Martha Isabel Bolaños, reconocida por su papel de ‘Pupuchurra’ en la aclamada telenovela ‘Betty, la fea’, y ahora también como DJ de salsa, abrió su corazón durante una entrevista con Revista Vea. En este diálogo sincero, compartió detalles íntimos sobre su vida personal y su reciente separación amorosa.

La actriz reveló que, luego de un período de cinco años sin tener una relación estable, había encontrado nuevamente el amor. Hay que recordar que no es fácil conquistar a la actriz debido a que se describe como una mujer exigente que no suele conformarse con cualquier persona.

Sin embargo, aseguró que encontró el amor nuevamente y después de siete meses de romance, decidió poner fin a la relación en términos amistosos.

Martha Isabel Bolaños tuvo novio escondido

“El corazón está apachurrado, tuve una relación muy linda por 7 meses, nadie se enteró, porque mantengo mis cosas en privado. Acabo de terminar, pero bueno, terminó en buenos términos, en mutuo acuerdo, terminamos como amigos, que es lo más importante”, confesó Bolaños.

A pesar de la tristeza del rompimiento, Bolaños expresó su entusiasmo y disposición para encontrar nuevamente el amor, desafiando la idea de permanecer soltera a largo plazo.

“Me gustó estar en pareja a pesar de que había sido una soltera empedernida. Otra vez voy a sanar mi corazón y estoy abierta a una nueva pareja. No voy a dejar que pasen 5 años, ni un año, ni nada, es pronto”, afirmó con optimismo.

La actriz también compartió lo que busca en una pareja potencial, destacando la importancia de que sea una persona de buen corazón, sin vicios y que mantenga una posición social igual o superior a la suya.

“Que sea un hombre bueno, de un buen corazón, es lo más importante; con buena energía, un hombre limpio, sin vicios, sin pasado raro, que trabaje, que esté en una posición social igual a la mía o superior”, explicó la caleña, quien también aclaró que no es indispensable que su futuro compañero baile salsa, aunque consideraría esto un plus.

La relación recién concluida le dejó buenos recuerdos, y aunque fue breve, marcó un momento importante en su vida personal:

“Mi última pareja era un hombre incondicional, un hombre de 24/7, y eso me encantaba, lo que yo necesitaba, él estaba ahí, pero desafortunadamente no todo es perfecto y la incompatibilidad llegó por un lado que no era negociable, entonces tocó decir adiós”, detalló sobre los motivos de la separación.

Martha Isabel Bolaños sigue enfocada en su carrera, disfrutando de su éxito como DJ de salsa y esperando que el futuro le depare nuevas oportunidades tanto en su vida profesional como amorosa.

Romance entre Martha Isabel Bolaños y Christopher Carpentier

Varios han tratado de conquistar su corazón en el mundo del entretenimiento, por ejemplo, se habló de una posible relación con Christopher Carpentier, jurado de ‘Masterchef Celebrity Colombia’. Sin embargo, la relación no funcionó porque, según ella, él la quería casar.

Después de varios meses, el chef chileno dijo que le causaba risa toda la situación porque ella creía que, efectivamente, él quería algo más:

“Yo creo que ella está un poquito enfadada conmigo porque yo no tenía mucho ‘feeling’ en el programa de ciertas cosas de vuelta, de lo que pasaba y le criticaba duro sus platos, entonces, por ahí pensó que podía meter en un problema o algo. Me causa risa, yo quiero tener hijos, no nietos, entonces no me voy a poner a enredar en un problema ahí”.

