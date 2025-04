La actriz colombiana compartió recientemente sus pensamientos sobre la soltería y la percepción social que enfrenta al estar sin pareja. Afirmó sentirse completamente feliz y satisfecha, viviendo sin un compañero sentimental, aunque expresó su descontento con las críticas que recibe por su elección de vida solitaria.

Aseguró que no encuentra justo ser objeto de juicio por optar por la soltería: “Estoy feliz con mi soltería y no entiendo por qué algunos piensan que necesito estar con alguien para sentirme completa”, comentó la actriz. Esta declaración surgió durante una reciente entrevista en la que se abordaron diferentes aspectos de su vida personal y carrera profesional.

Durante la entrevista, la actriz también reflexionó sobre cómo la sociedad todavía mantiene ciertos estereotipos y expectativas en cuanto al estado civil de las personas, especialmente de las mujeres. Según ella, aún existe la creencia errónea de que una mujer debe estar en una relación amorosa para ser reconocida como exitosa o cumplida.

“Creo que es importante destacar que estar soltera es una elección válida y que no disminuye mi valor como persona ni como profesional”, aseguró firmemente.

Estas declaraciones han causado diversas reacciones en redes sociales y entre sus seguidores, muchos de los cuales expresan su apoyo y admiran su fortaleza para permanecer fiel a sus convicciones personales, independientemente de las presiones sociales.

Lina Tejeiro se besó con otro hombre escuchando Andy Rivera

Sin embargo, el hecho de estar soltera no quita la oportunidad de darse besos con alguien más, así sea por trabajo. Por eso mismo, en la novela de la que ella es protagonista, se publicó un video corto en donde se da su primer beso con Andrés Galindo, actuado por Juan Guilera.

Por supuesto, el beso se vio mágico en pantalla, pues varios fanáticos de la novela lo estaban esperando. Pero el detalle del que pocos se percataron es que mientras estaba pasando la escena, detrás sonaba una canción de Andy Rivera, conocido como el gran amor de la vida de la actriz.

Usuarios de Internet reaccionaron ante dicha situación:

“¿Cómo van a poner esa canción, ome?”, “está bien que Andy dijo que va a hacer su video oficial con clips del público, pero no frieguen, este no creo que lo meta ahí, ya es mucho”, “la escena Lina y la canción de Andy. No faltan los que dirán que son indirectas”, “lo mejor es la canción del fondo”.

¿Lina Tejeiro y Juan Guilera están juntos?

Algunos fanáticos de la actriz están rogando que sean pareja en la vida real, ya que sienten que hay mucha química entre ellos. De hecho, cuando a Tejeiro le iban a presentar al actor, le dijeron, su mamá y su grupo cercano, que era bastante guapo y que podría haber algo allí.

Sin embargo, los dos actores se llevaron muy bien y rápidamente se volvieron amigos, eliminando así la posibilidad de que hubiese romance entre ellos. Lo cierto es que el argentino se ha sentido muy bien en el país, teniendo en cuenta que muchos lo han recibido con gran cariño, pero por ahora no se conoce un posible romance con alguna colombiana.

Además de eso, muchas televidentes lo recuerdan por su papel en ‘Patito feo’, una serie que marcó a muchas generaciones.

