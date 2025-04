Érika Zapata se ha ganado el cariño de cientos de televidentes por su manera de ser y de hablar. Hace varios años se volvió tendencia debido a un informe de Caracol Televisión. A pesar de recibir críticas, se ganó un reconocimiento importante y la cifra de seguidores subió.

Su acento y la manera en la que se expresa es su diferencial dentro del noticiero, pero hay un tema que aún la mortifica: su físico. En repetidas ocasiones se ha sometido a procedimientos estéticos para mejorar este aspecto. Algunos la han criticado y otros la han halagado.

(Vea también: “¿Por qué me ignoras?”: Beéle aparece (dolido) ante rumores de ruptura con Isabella Ladera)

Ahora, la periodista decidió hablar del tema y contó que no quería que la reconocieran solamente por su inteligencia y talento para la televisión, sino también por su belleza, ya que ella considera que de esta manera su seguridad respecto a su físico se va a elevar.

“Estoy trabajando mucho en mejorar mi aspecto porque no quiero solo ser una mujer inteligente, sino también bonita y segura“, afirmó la periodista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por rastreando famosos (@rastreandofamosos)



Ante esta declaración, los usuarios no esperaron mucho para reaccionar y le hicieron saber lo que pensaban respecto a su deseo de ser una mujer atractiva físicamente:

“Ya eres bonita reina“, “eres una mujer hermosa e inteligente y es completamente válido que quieras convertirte en una mujer atractiva y sexy”, “muy bien, dice las cosas de frente”, “apoyo total a Érika, ella ya demostró su talento y su carisma y si lo que ella cree que le falta algo es de cariño con ella misma. Que lo haga, está en todo su derecho, ojalá quede físicamente guapísima, ya que su hermoso interior ya lo mostró”, “espero que lo hagas porque quieres y no porque te hayas dejado influenciar. Sin embargo, hazlo siempre que te sientas cómoda”.

(Vea también: Lista de ganadores de premios India Catalina 2025; ‘Cien años de soledad’ la rompió)

Y es que el cambio de la periodista desde hace algunos meses ha sido evidente, pues se cuida bastante su piel, se hizo diseño de sonrisa, ha lucido extensión de pestañas y ha tinturado su cabello, detalles que, por supuesto, han llamado la atención de los televidentes.

Érika Zapata contó que era rechazada cuando era pequeña

En una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, la presentadora contó un triste recuerdo que guarda sobre su niñez:

“Mi caso es un ejemplo. En un pasado fui discriminada por muchos, no se me acercaba ni el carro de la basura, se burlaban de mí. Recortada de las fotos de mis ‘amigos’. Ya hoy todo cambió. Le doy gracias a Dios por ser un ejemplo para los menospreciados. Además, feliz por demostrar que, pese a lo malo, nunca nos podemos volver malas personas”.

(Vea también: Emotivo homenaje a Sandra Reyes y a la ‘Gorda’ Fabiola en los premios India Catalina)

A pesar de eso, no dejó atrás sus sueños y más bien se enfocó en sobresalir académicamente para ganarse una beca:

“Yo me enfoqué en que me tenía que ganar un montón de becas, tenía que ser la mejor estudiante porque quería salir adelante. Yo no quería vivir en pobreza, quería sacar a mis papás adelante, recompensarles el esfuerzo y sabía que para poder llegar a la universidad tenía que esforzarme mucho en el colegio, para poder ganarme una beca”.

Ahora no solo ha alcanzado su sueño, sino que se ha convertido en un referente para más de una mujer que quiere trabajar en medios de comunicación.

Sin duda, la cantidad de seguidores que tiene en su cuenta responde a un trabajo y al cariño que ha cosechado en su carrera.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.