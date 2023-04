La periodista Érika Zapata se dio a conocer gracias su carisma y profesionalismo en Noticias Caracol, la casa informativa a la que llegó hace unos años para desempeñarse como corresponsal en Medellín.

(Lea también: “Estoy triste”: Érika Zapata, cansada de situación que la ha puesto en riesgo varias veces)

Su particular forma de hablar e informar los hechos más noticiosos de su región, la han convertido en tendencia. En algunas ocasiones es elogiada por su desparpajo y naturalidad, pero en otras, ha sido muy criticada pues su estilo, un poco salido de lo común, no es del agrado de muchos.

Entre las frases más populares que ha dicho, están: “las personas parecían pollos en un galpón”, “hay gran afluencia de personas, mero gentío”, “unas personas desesperadas por esperar y otras estirando trompa”.

Érika Zapata, periodista de ‘Noticias Caracol’, fue discriminada

Tras su éxito en el noticiero de Caracol Televisión, la periodista antioqueña se ha mostrado muy activa en sus redes sociales. En Instagram cuenta con 171 mil seguidores con quienes interactúa día a día.

Recientemente, realizó la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ y allí, un usuario le preguntó sobre “el amor y la benevolencia de Dios”. Sobre eso, la comunicadora reveló que en el pasado fue discriminada. “Mi caso es un ejemplo. En un pasado fui discriminada por muchos, no se me acercaba ni el carro de la basura, se burlaban de mí. Recortada de las fotos de mis ‘amigos’. Ya hoy todo cambió. Le doy gracias a Dios por ser un ejemplo para los menospreciados. Además, feliz por demostrar que, pese a lo malo, nunca nos podemos volver malas personas”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Érika Zapata, un ejemplo de superación

Su vida ha estado marcada de obstáculos. De todos, ha logrado salir adelante gracias a su esfuerzo y dedicación. Érika creció en el campo, las condiciones económicas no eran las mejores por lo que, constantemente, era víctima de blullying.

“Yo me enfoqué en que me tenía que ganar un montón de becas, tenía que ser la mejor estudiante porque quería salir adelante. Yo no quería vivir en pobreza, quería sacar a mis papás adelante, recompensarles el esfuerzo y sabía que para poder llegar a la universidad tenía que esforzarme mucho en el colegio, para poder ganarme una beca”, contó, según cita El Tiempo.

Aunque nunca se dejó vencer de las burlas, sí reconoce que “cuando estaba pequeña, esas cosas impactan mucho”. La situación en su casa era tan difícil que mucha ropa de la que usaba era reciclada de sus primos o hermanos. “Yo me gané una condecoración por buena estudiante y había que salir al frente para recibirla, pero el profesor no me la dio porque yo tenía el uniforme muy malito”.

(Vea también: Pasó de vender panela en la plaza a ser odontólogo y ahora atiende a sus excompañeros)

El bullying no fue solo en el colegio. Cuando entró a la universidad a estudiar Comunicación Social y Periodismo, también recibió burlas por su aspecto físico. “Al mes, yo quise salirme de la universidad, quise renunciar llorando porque me hicieron mucho bullying. Le dije a mi papá que iba a renunciar y que no iba a seguir estudiando porque no era capaz. Pero en mi familia, y creo que en la vereda, fui la primera persona en ir a una universidad. Con el presupuesto participativo muchos empezar a estudiar y yo era como la esperanza de esta gente. Yo me puse un escudo y me aguanté a que me trataran como les diera la gana. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que yo era inteligente y que tenía conocimiento más allá de que tuviera dos pantalones y no me los cambiara porque no tenía más ropa”.

Érika logró graduarse y aunque el camino laboral tampoco fue fácil al comienzo, ahora goza de reconocimiento y es admirada por miles de personas no solo de su región, sino del país. “En esta carrera lo importante es hablar con veracidad, que no te pongas a decir mentiras; o sea, no hay que fijarse tanto en la forma, sino en el fondo, el fondo de la nota. La gente se siente representada y ven que pueden tener una oportunidad, así como yo”, dijo.