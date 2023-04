En la mañana de este domingo, la reportera antioqueña les contó a sus seguidores en Twitter una situación que al parecer le viene ocurriendo desde hace varios días y ya la tiene preocupada.

La comunicadora —que hace poco reveló los dos regalos que sueña darles a sus papás algún día— explicó que todo está relacionado con la delincuencia en las calles, ya que en las últimas horas estuvo cerca de ser víctima de robo.

De acuerdo con lo publicado por la propia periodista en su Twitter, a muy tempranas horas intentaron atracarla, pero logró salvarse.

“Estoy triste. Me la pasaba andando por la calle como si nada y ya en el último mes me han intentado atracar 10 veces”, escribió inicialmente.

Estoy triste. Me la pasaba andando por la calle como si nada y ya en el último mes me han intentado atracar 10 veces. En unas me he librado porque corro y en otras, me meto a establecimientos comerciales. Hay gente que lo reconoce a uno para bien y otros que aprovechan para mal.

— Érika Zapata (@ericayasmin4) April 16, 2023