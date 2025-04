Aída Victoria Merlano, conocida creadora de contenido y figura pública colombiana, está atravesando uno de los momentos más dulces y significativos de su vida. No solo se encuentra en una etapa profesionalmente fructífera, sino que además está viviendo uno de sus grandes sueños: convertirse en madre.

Luego de varios meses de una relación sólida con su pareja, a quien cariñosamente describe como su “novio agropecuario”, parece que su vida personal encuentra un nuevo sentido de plenitud. El historial amoroso de Merlano ha sido complicado y ampliamente seguido por el público; sus relaciones anteriores, siempre en el ojo del huracán mediático, rara vez concluyeron sin controversias y discusiones que, inevitablemente, terminaron en las redes sociales.

Sin embargo, esta vez todo indica que ha encontrado al compañero ideal para esta nueva etapa. En una reciente publicación en video, Merlano compartió un resumen emocional de su vida, destacando los obstáculos y desafíos, especialmente los legales, con los que ha tenido que lidiar. Con un mensaje esperanzador, conclusiones que siempre es posible superar las adversidades y encontrar un motivo para sonreír. “Siempre tendremos la capacidad de crear esperanza, en los senderos más adversos”, aseguró emocionada, despejando cualquier duda de que pudiera tratarse de una simple estrategia de ‘marketing’.

Aída Victoria Merlano estaría sufriendo depresión prenatal

Pero no todo ha sido positivo, pues resulta que la creadora de contenido habló de una realidad que muchas mujeres embarazadas viven:

“La depresión prenatal es más común de lo que crees. De hecho, hay mujeres que la viven en silencio para que la gente no piense que “rechazan a su bebé”, pero en realidad todo es una respuesta hormonal natural”.

Afirmó que se trata de la serotonina que suele irse hacia la placenta para el desarrollo del bebé, por lo que es normal que las mujeres experimenten cambios hormonales tan drásticos.

Contó, además, que los últimos meses no han sido sencillos por los vómitos y los cambios tan profundos. Sin embargo, entendiendo que tiene que ser responsable con sus gastos y su empresa.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: “Lo peor del embarazo son las comparaciones de la gente y el ‘y eso no es lo peor, prepárate para lo que se viene'”, “por eso no me vuelvo a embarazar jamás”, “igualita, me pasó lo mismo, me preguntaba tantas cosas. Me dio de todo, duré mis nueve meses escupiendo horrible, pero bueno, el tiempo pasa rápido”.

Esta nueva fase en la vida de Aída Victoria Merlano parece augurar no solo felicidad en el ámbito familiar, sino también éxitos continuos en lo profesional y comercial. Con una comunidad que la respalda y un futuro prometedor por delante, la creadora de contenido barranquillera se siente más motivada que nunca para seguir, avanzar y alcanzar nuevas alturas en su ya destacada carrera.

No se conoce si la pareja está planeando tener más hijos, pero no sería raro teniendo en cuenta que han encontrado mucha felicidad en su primer hijo y en la familia que han construido.

Los dos han vivido la etapa muy públicamente y los seguidores de ambos están felices sabiendo que los famosos lograron formar un hogar que, hasta el momento, ha funcionado, sobre todo luego de las polémicas relaciones que ella ha tenido anteriormente, por ejemplo, una de esas fue con Westcol.

