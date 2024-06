Luego de su salida de ‘La casa de los famosos‘, Martha Isabel Bolaños ha dedicado su tiempo a dar entrevistas sobre su experiencia en el conocido ‘reality’ y la posibilidad de que se haga una segunda temporada.

Sin embargo, en una conversación con Radio Planeta, de Cali, reveló detalles sobre el estreno de ‘Betty, la fea: La historia continúa‘, y la decisión que tomó la producción de que ella no hiciera parte del elenco.

La ‘Pupuchurra’ dijo que no tenía idea de cuál era la razón para que no la hayan tenido en cuenta para esta secuela, pero sospecha que se debe a la ausencia del personaje de Sofía, encarnada por Paula Peña, quien era su rival dentro de la historia.

“Hace año y medio, cuando arrancó por primera vez, mi mánager me dijo: ‘Marthica, van a hacer ‘Betty, la fea‘ nuevamente y tu personaje no va’. Le dije ‘listo, okay, no pasa nada’”, contó la caleña para ese medio.

Acá, la entrevista completa:

Igualmente, confirmó que si hay una tercera parte no dudaría en decirles que sí, ya que se trata de una novela que la hizo ser conocida entre los colombianos y le abrió muchas puertas.

“Siento que si hay una nueva temporada, sí me llaman, porque a lo último (de la segunda parte) me llamaron. Me dijeron: ‘¿Marthica, puedes?’. Yo: ‘Claro, me encantaría’. Pero, no alcanzó. Entonces, si hay una tercera, yo creo que sí voy. Pero, la verdad, no le encuentro motivo”, aclaró la artista.

Además, aclaró que va a ser un reto difícil, porque las audiencias han cambiado y deben tener cuidado con las expresiones y las palabras que se van a usar dentro de la producción.

