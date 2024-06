Martha Isabel Bolaños fue eliminada del ‘reality’ del Canal RCN, pero su nombre no deja de sonar debido a las declaraciones que ha hecho, pues, sin lugar a dudas, su participación causó mucho revuelo a raíz de su forma de ser y de algunos conflictos que tuvo con otros integrantes.

Es así que la actriz que interpretó a ‘la Pupuchurra’ en la novela ‘Yo soy Betty, la fea’ aclaró algunos rumores que se dieron después de su salida, por ejemplo, que le pagaban 32 millones de pesos semanales por estar en ‘La casa de los famosos’.

Tal y como Bolaños le contó a Pulzo, dicha cifra es falsa y “ni siquiera la mitad” de esos 32 millones de pesos se ganaba a la semana; no obstante, mencionó con suspicacia que “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.

“La gente puede pensar que uno es millonario y toca evitar una extorsión o algo parecido, les puedo asegurar que no ganaba ni siquiera la mitad de lo que se mencionó, así que no me vayan a intentar caer, porque, además, estoy endeudada”, dijo en Pulzo.

Asimismo, durante una entrevista con Tropicana, Martha Isabel Bolaños confesó que parte de ese dinero que ganó en ‘La casa de lo famosos’ lo usará para saldar una vieja deuda que le dejó un exnovio.

“Primero que todo, tengo que pagar una deuda que me dejó un ex, me tumbó y tengo que pagar eso… Ya ahorita que salga de todo esto, me voy a sentar con un café y voy a hacer la transferencia para cerrar ese ciclo de mi vida, que fue demasiado duro”, precisó.

