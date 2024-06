La actriz Martha Isabel Bolaños fue eliminada del ‘reality’ del canal RCN, ‘La casa de los famosos’ y con su salida varios internautas se entristecieron porque era una de la favoritas para ganar el concurso.

En ‘La casa de los famosos‘ Bolaños fue una de las personas más polémicas por la convivencia que tuvo contra el equipo ‘Papillente’, pero, además también fue famosa por posibles cuentos con algunos participantes como fue el caso de Juan David Zapata, Miguel Melfi y Sebastián González.

En entrevista con Pulzo, la actriz contó:

“Al principio por meterle picante al juego, quise intentar algo con Juan David Zapata, porque era muy churro, pero después dije: ‘Aquí no hay nada’.

Los televidentes fueron testigos de un acercamiento entre Martha Isabel Bolaños y Juan David Zapata, e incluso, hubo un beso con tapabocas, pero no prosperó.

Luego, dijo: “Después intenté con Sebastián y ahí tampoco hay nada, soy una mujer muy madura y que no me empeliculo”.

En el mañanero de RCN, la actriz caleña habló sobre Miguel Melfi con quien tuvo escenas muy acarameladas dentro del ‘reality’, ella fue enfática en decir:

“Cero, es cero, no me gusta, no pasa nada”.

Ante la pregunta de una posible relación este año, ella tomó drástica decisión: “Este año es el del trabajo y el amor llegará en su momento porque soy muy selectiva“.

